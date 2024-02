Chi è Adriano Aragozzini, giornalista, produttore ed ex direttore artistico di Sanremo

Adriano Aragozzini: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul produttore discografico e direttore artistico di Sanremo.

Nella storia del Festival di Sanremo il ruolo di direttore artistico è stato spesso ricoperto anche da personaggi non sempre conosciutissimi al grande pubblico, come Adriano Aragozzini. Chi è costui? Una vera colonna della nostra musica, giornalista, produttore discografico, teatrale, televisivo e soprattutto per tre edizioni consecutive direttore artistico della kermesse dedicata alla canzone italiana. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Adriano Aragozzini: biografia e carriera

Adriano Aragozzini è nato a Roma il 3 luglio 1938 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da ragazzo, a 22 anni inizia a lavorare come giornalista in una rivista molto amata come Sorrisi e canzoni. Proprio grazie al suo mestiere da cronista viene in contatto con alcuni grandi nomi della musica italiana, tra cui Gino Paoli. Conosciuto in un’intervista, riesce a instaurare un ottimo rapporto con il cantautore genovese, al punto da diventare il suo manager.

Da quel momento comincia a lavorare assiduamente nel mondo della musica e negli anni Settanta diventa l’organizzatore in Italia di spettacoli di alcuni dei più grandi artisti della scena internazionale, da Tina Turner a Sarah Vaughan, da Ray Charles a Ella Fitzgerald.

Diventato anche produttore televisivo, diventa celebre al grande pubblico per aver organizzato, dal 1989 al 1991, il Festival di Sanremo nel ruolo di direttore artistico. Ed è proprio per sua decisione che, nel 1990, avviene una delle grandi rivoluzioni della kermesse: il ritorno dell’esecuzione dal vivo dei brani in gara con accompagnamento dell’orchestra.

Dopo aver concluso la sua parentesi sanremese, nel 1992 e nel 1993, come produttore esecutivo, negli anni Novanta ha collaborato con Renzo Arbore e nel 1998 ha portato per la prima volta la musica da grande protagonista allo stadio Olimpico di Roma, grazie a un concerto epocale di Claudio Baglioni.

Cosa fa oggi Adriano Aragozzini?

Nel Ventunesimo secolo è stato soprattutto produttore di controversi personaggi televisivi, e nel 2013 ha pubblicato il libro Enciclopedia del Festival di Sanremo. Nel 2024 è tornato in televisione per il documentario Perché Sanremo è Sanremo?.

La vita privata di Adriano Aragozzini: moglie e figli

Ha avuto una vita sentimentale non proprio semplice. Si è sposato tre volte, e ha perso la seconda moglie, Gioia, nel 1993 a soli 35 anni, portata via da un tumore. Dalla terza moglie, Olimpia Cagnola, ha avuto tre figli: Adriano Jr., Gioia e Gigliola. Quest’ultima è scomparsa a soli 23 anni per la leucemia.

Sai che…

– Ha lavorato per anni come promotore di artisti del calibro di Luigi Tenco, Nico Fidenco, Patty Pravo e il suo grande amico Domenico Modugno.

– Nel 1995 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di New York dall’allora sindaco Rudy Giuliani.

– In alcune interviste passate ha svelato che vennero fatti gesti davvero spiacevoli nei confronti di Mia Martini.

– Dove vive Adriano Aragozzini? Abita ancora a Roma, la sua città.

