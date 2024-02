Alla scoperta di alcune curiosità sulla vita privata e sulla carriera di Orietta Berti, l’usignolo che ha preso il volo con le canzoni di suor Sorriso.

Orietta Galimberti, conosciuta come Orietta Berti (data di nascita 1° giugno 1943, segno zodiacale Gemelli), è una famosa cantante italiana. Soprannominata l’usignolo di Cavriago, ha consegnato alla canzone italiana capolavori come Fin che la barca va, Tu sei quello, Romagna mia e Io, tu e le rose. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Orietta Berti: biografia e carriera

Nata e cresciuta a Cavriago, il paese dove campeggia ancora il busto di Lenin, Orietta Berti perde il padre a causa di un incidente d’auto e si trasferisce, per volere della mamma, in una pensione gestita dalle suore. Coprifuoco alle sei del pomeriggio e regole rigide, non proprio le condizioni migliori per vivere una metropoli e soddisfare le naturali curiosità di una ragazza di provincia.

Orietta Berti

A proposito di monache. Il primo contratto musicale firmato da Orietta (con l’odierna Philips, prima Polydor) prevedeva che Berti cantasse in italiano le hit di suor Sorriso, ossia Jeanne-Paule Marie Deckers, religiosa e cantante belga che ha avuto un grande successo intorno alla metà degli anni Novanta.

Nella sua carriera non mancano aneddoti legati ai grandi cantanti della musica internazionale. Orietta Berti ha raccontato che, negli Stati Uniti per diciannove concerti, ha improvvisato un concerto napoletano con Claudio Villa. I due avrebbero dato fondo al repertorio della musica partenopea dando spettacolo in strada.

Risultato? Stando a quanto raccontato da Orietta, sembra che i due siano stati riconosciuti. Pensando che fossero caduti in disgrazia, qualcuno li avrebbe anche invitati a casa per un pasto caldo. Ospitalità americana, roba d’altri tempi…

Altro episodio ricordato con grande divertimento dalla nostra Orietta Nazionale riguarda Modugno, storico vincitore del Festival di Sanremo. Durante le prove di Canzonissima, il cantante avrebbe costretto Orietta Berti a togliersi le scarpe. Il motivo? Indossava delle scarpe viola, un colore non particolarmente amato dalle persone scaramantiche. Morale della favola, Orietta Berti fu costretta a farsi prestare le pantofole dalla sarta.

Non solo musica. Tra le passioni della cantante ci sono quelle per gli abiti da notte e le scarpe, di cui è una grande collezionista. Nonostante non sia una grandissima cuoca – o almeno così sembra -, la cantante ha accettato di partecipare a MasterChef. Orietta in fondo può tutto.

Cosa fa oggi Orietta Berti?

Artista di grande successo per circa cinque decadi, Orietta è diventata amatissima anche alle sue numerose apparizioni televisive. In tempi recenti l’abbiamo vista, ad esempio, ne Il cantante mascherato o Name That Tune.

Nel 2021 è tornata in gara a Sanremo, dopo ben 29 anni, con il brano Quando ti sei innamorato. Poco dopo il Festival ha pubblicato un nuovo disco di inediti, La mia vita è un film. Per lei si tratta di una sorta di rinascita. Da lì a poco collabora con Fedez e Achille Lauro e diventa regina dell’estate coni l brano Mille.

Coach di The Voice Senior, sul finire dell’anno collabora con Hell Raton, e nel 2022 si ripresenta come ospite fisso a Sanremo in coppia con Fabio Rovazzi. Diventata opinionista del Grande Fratello Vip, nel 2023 si è rituffata nel mondo delle hit estive prestando la sua voce proprio a Rovazzi nel brano La discoteca italiana. A novembre è quindi diventata giudice di Io Canto Generation.

Orietta Berti: la discografia in studio

1965 – Orietta Berti canta Suor Sorriso

1966 – Quando la prima stella

1967 – Orietta Berti

1968 – Dolcemente

1970 – Tipitipitì

1971 – Orietta

1972 – Più italiane di me

1973 – Cantatele con me

1974 – Così come le canto

1975 – Eppure…Ti amo

1976 – Zingari…

1979 – Barbapapà (con Claudio Lippi)

1979 – Pastelli

1984 – Le mie nuove canzoni

1986 – Futuro

1989 – Io come donna

1989 – Le canzonissime di Orietta Berti

1992 – Da un’eternità

1996 – Per questo grande ed infinito amore

1999 – Incompatibili ma indivisibili

2000 – Il meglio di Orietta – Vol. 1

2000 – Il meglio di Orietta – Vol. 2

2003 – Emozione d’autore

2006 – Exitos latinos

2008 – Swing – Un omaggio alla mia maniera

2010 – Nonostante tutto… 45 anni di musica

2015 – Dietro un grande amore – 50 anni di musica

2021 – La mia vita è un film

2022 – La mia vita è un film – 55++ anni di musica

La vita privata di Orietta Berti: marito e figli

Il marito di Orietta Berti è Osvaldo Paterlini. Lei lo avrebbe conquistato con un caffè al cioccolato. Lui portò in regalo un pezzo di formaggio che fece un ottimo effetto sul nonno di lei. Più dubbiosa la nonna invece che, vedendo il ragazzo particolarmente magro, avrebbe avuto dei dubbi sul suo stato di salute.

Le strategie d’amore si sono rivelate comunque vincenti visto che i due si sono sposati nel 1967 e dalla loro relazione sono nati Omar e Otis, i due figli di Orietta. Non è un caso, bensì una tradizione, che in famiglia tutti i nomi inizino con la lettera O.

Prima dell’inizio della relazione con Osvaldo, si era parlato di una relazione tra Orietta e Teo Teocoli. La cantante ha sempre negato che tra i due ci fosse una storia ma ha rivelato che il comico era decisamente il più bello e simpatico della comitiva.

Sai che…

– Qual è la malattia di Orietta Berti? Fortunatamente al momento la cantante gode di ottima salute.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni. Fermo restando che il valore della sua villa dovrebbe essere, secondo alcune stime, addirittura di 9 milioni di euro, Orietta è sicuramente molto ricca. Come pensione ha ammesso di percepire solo 900 euro, ma a questa aggiunge le royalties e i guadagni per i suoi tanti impegni professionali.

– Cosa è successo a Berti? Nel 2023 è stata vittima di una truffa. La sua immagine sarebbe stata sfruttata per fini commerciali sul web.

– Suo padre era Mafaldo Oreste Galimberti, sua madre Vittoria Anna Vitali. Fu proprio il papà, grande appassionato di musica lirica, a spingerla verso il canto.

– Da Silvio Gigli fu soprannominata la Capinera d’Emilia, anche se poi è diventata famosa come Usignolo di Cavriago.

– Dove vive Orietta Berti? Nella sua splendida villa a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio.

– Nel 2020 ha pubblicato un’autobiografia, Tra bandiere rosse e acquasantiere.

– Su Instagram Orietta Berti ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare alcune delle migliori canzoni di Orietta Berti, ecco una selezione proposta da Spotify:

