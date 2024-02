Chi è Dennis Fantina, il primo vincitore di Amici

Dennis Fantina: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante di All Together Now, primo vincitore di Amici di Maria De Filippi.

Da Saranno famosi (alias Amici) a All Together Now, passando per The Voice: ecco a voi Dennis Fantina. Lo storico primo vincitore del talent di Maria De Filippi, uno dei cantanti di maggior talento tra quelli nati all’interno del programma, è anche ricordato come uno dei meno fortunati. Almeno fino a oggi. Andiamo a ripercorrere insieme le fasi salienti della sua carriera e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Dennis Fantina: biografia e carriera

Dennis Fantina è nato a Trieste il 6 dicembre 1976 sotto il segno del Sagittario. Da sempre affascinato dal mondo della musica e del canto, inizia la propria gavetta nel 1997, proponendosi come cantante ma anche come presentatore.

Deve la propria fama alla partecipazione a Saranno famosi, prima edizione del talent oggi conosciuto come Amici di Maria De Filippi, andato in onda nel 2001. Riesce a ottenere la vittoria e si aggiudica un contratto di un anno con le reti Mediaset. Di seguito una sua esibizione tratta dall’album Saranno famosi:

Nel 2002 viene prodotto il suo primo album, Dennis, dall’etichetta Sugar di Caterina Caselli. Al suo interno ci sono otto inediti arrangiati da grandi artisti come Celso Valli e firmati, tra gli altri, da Mango, Elisa e Michele Zarrillo.

Nel 2003 ottiene il ruolo di Danny Zucco per il musical Grease nell’edizione firmata dalla Compagnia della Rancia. Due anni più tardi prova a entrare alla categoria Giovani del Festival di Sanremo (eh sì, una volta i vincitori di Amici non erano considerati Big), ma non viene selezionato.

Lancia quindi un nuovo album, Io credo in te, trascinato al Disco d’Oro dall’omonimo singolo. Ancora sull’onda del successo, riesce a pubblicare un terzo album, Buone sensazioni, nel 2007. Da quel momento però la sua carriera decade inesorabilmente verso un livello molto lontano dal mainstream. Torna a far parlare di sé per la collaborazione con il regista Ronnie Roselli, che in qualche modo prova a rilanciarlo ma nel mondo del cinema.

Cosa fa oggi Dennis Fantina?

Ma che fine ha fatto Dennis Fantina? A quanto pare è al lavoro su un lungometraggio scritto dallo stesso Ronnie Roselli, che dovrebbe avere proprio lui come protagonista. Ma presentatosi sul palco di All Together Now, Dennis ha dichiarato in realtà di essere disoccupato. Nel 2021 è stato tra l’altro anche tra i protagonisti del programma televisivo Tale e quale show condotto da Carlo Conti.

Dennis Fantina: la discografia in studio

2002 – Dennis

2005 – Io credo in te

2007 – Buone sensazioni

La vita privata di Dennis Fantina: moglie e figli

Dennis è sposato fin dal 2005 con Sabina, donna di cui si era innamorato ancora prima di partecipare ad Amici. Dalla loro relazione sono nati i figli Nathan e Neal.

Sai che…

– Partecipa nel 2002 al Tim Tour e viene scelto anche per una campagna pubblicitaria di quell’estate.

– Ha lavorato come speaker nel 2004 per Radio Italia e Video Italia.

– Ha partecipato nel 2005 a un concerto in ricordo di Lucio Battisti. Nell’occasione ha cantato Il tempo di morire.

– Nel 2006 è arrivato secondo allo show Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci.

– Dove vive Dennis Fantina? È rimasto ad abitare nella sua Trieste.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Cosa c’entra Dennis Fantina con The Voice? Semplice. Il cantante provò anche l’avventura nel talent di Rai 2 nel 2015, senza avere però grande fortuna.

– Su Instagram Dennis ha un account da diverse migliaia di follower. È presente anche su TikTok con un account personale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Dennis Fantina, ecco una playlist presente su Spotify:

