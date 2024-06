Chi è Massimiliano Pani, il figlio di Mina

Massimiliano Pani: la carriera, la vita privata e le curiosità sul figlio di Mina, compositore e produttore tra i più importanti in Italia.

Massimiliano Pani è il figlio di Mina. Ma non solo. È anche uno dei suoi più fidati collaboratori, oltre che uno dei nomi di maggior peso nell’industria musicale italiana. Ha ricoperto infatti qualunque ruolo, da strumentista a manager, dimostrando una versatilità e un talento non solo artistico, ma a 360°, non comune. Andiamo alla scoperta di alcune curiosità sulla sua vita privata e sulla sua carriera

Chi è Massimiliano Pani: biografia e carriera

Massimiliano Pani è nato a Milano il 18 aprile 1963 sotto il segno dell’Ariete. Figlio della grandissima Mina e dell’attore e doppiatore Corrado Pani, già a sedici anni Massimiliano fa il suo esordio come autore dei brani Sensazioni e Il vento inclusi nell’album Attila di Mina del 1979.

Mina

La sua predisposizione per la musica è naturale e deriva in parte dall’impostazione materna, in parte anche dalla formazione avuta con maestri come Mario Robbiani e Celso Valli. Dal 1980 collabora così stabilmente con Mina come strumentista e anche come arrangiatore. Oltre a lavorare con la madre, nel corso degli anni Massimiliano si è costruito un’ottima carriera come produttore, compositore e arrangiatore spaziando tra vari generi.

Cosa fa oggi Massimiliano Pani

Continua a occuparsi di musica in ogni campo di questa immensa industria, dal management alla comunicazione, e dirige la label di famiglia, la PDU.

La vita privata di Massimiliano Pani: moglie e figli

Ha una sorella più piccola, Benedetta, nata dalla relazione tra Mina e il giornalista Virgilio Crocco. Ma più che per la sorella, ha fatto parlare di sé in passato per la propria vita sentimentale. È stato sposato due volte: la prima con Ulrike Fellrath, madre del suo primogenito Axel, nato nel 1986; la seconda con Milena Martelli, che gli ha dato il suo secondogenito Edoardo, nato nel giugno 2004.

Axel si è tra l’altro dimostrato un talento di terza generazione e, già laureato in economia, ha iniziato a collaborare con la nonna come autore e compositore. Il 9 maggio 2018 Massimiliano Pani è diventato nonno a sua volta. Axel ha infatti messo al mondo la sua prima figlia, Alma.

Chi è Milena Martelli, moglie di Massimiliano Pani

Volto già conosciuto al mondo della televisione, Milena è stata una valletta di Ok, il prezzo è giusto ed è stata anche un’ex ballerina. Non conosciamo la sua data di nascita, ma sappiamo che nel corso della sua carriera ha lavorato anche nel programma Re per una notte e che ha avuto in passato una storia con Valeriano Longoni.

Sai che…

– Ha lavorato con artisti del calibro di Adriano Celentano, Fabrizio De André, Renato Zero, Brian Auger, Danilo Rea, Roberto Gatto e altri ancora.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha composto musiche per spot di marchi importanti come Barilla, Wind, Fiat, Scavolini, Unicredit e tanti altri.

– Dal 1967 vive e lavora a Lugano ma non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, cosa fatta invece dalla madre.

– Ha partecipato a diverse campagne dell’associazione Medici Senza Frontiere.