Andiamo alla scoperta di Nelly Furtado, celebre artista canadese famosa per canzoni come Try e All Good Things.

Nelly Furtado è una vera popstar, famosa in tutto il mondo per un tormentone come I’m Like a Bird del 2000 e più avanti per All Good Things, brano che in Italia ha cantato anche insieme agli Zero Assoluto. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Nelly Furtado: biografia e carriera

Nata a Victoria il 2 dicembre 1978 sotto il segno del Sagittario, Nelly Kim Furtado si avvicina al mondo della musica negli anni Novanta, durante il periodo degli studi a Toronto. Il suo primo album arriva nel 2001: Whoa, Nelly!, un successo mondiale da 6,5 milioni di copie vendute. Il merito di questo boom improvviso è tutto di I’m Like a Bird, singolo che anticipa l’album diventando un vero e proprio tormentone.

Nelly Furtado e Bryan Adams

Grazie a questo disco, nel 2001 Nelly vince un Canadian Juno Award. Nel 2003 esce quindi il suo nuovo lavoro, Folklore, da cui estrae singoli di grande successo come Powerless (Say What You Want), Try e Força, inno del Campionato europeo di calcio del 2004, organizzato in Portogallo, il suo paese d’origine.

Il suo terzo album, Loose, esce nel 2006 e conquista subito la vetta delle classifiche americane. In Europa è lanciato dal singolo Maneater, grande successo soprattutto in Inghilterra. La canzone simbolo del disco è però All Good Things (Come to an End), pubblicata in Italia in collaborazione con gli Zero Assoluto.

Con il duo romano partecipa anche alla serata dedicata agli ospiti del Festival di Sanremo 2007, cantando Appena prima di partire. Dal quarto album Mi plan del 2009 viene estratto il singolo Manos al aire, altro grande successo mondiale. Nel frattempo l’artista raggiunge in Italia il disco di diamante per le vendite dei suoi album.

Nel 2010 viene inserita nella Hollywood Walk of Fame canadese. Da qui in avanti la sua carriera inizia però una fase discendente, complice il successo relativo dell’album The Spirit Indistructible e di The Ride del 2017.

Cosa fa oggi Nelly Furtado?

Dopo un periodo di riposo, Nelly si è rimessa al lavoro sul suo nuovo album nel 2020, e ha continuato a lavorare ininterrottamente fino al 2023. Al momento non è stata ancora annunciata una data d’uscita, ma nell’estate del 2023 è tornata a far sentire la sua voce con il singolo Keep Going Up, in collaborazione con Timbaland e Justin Timberlake.

Nelly Furtado: la discografia in studio

2000 – Whoa, Nelly!

2003 – Folklore

2006 – Loose

2009 – Mi plan

2012 – The Spirit Indestructible

2017 – The Ride

La vita privata di Nelly Furtado: marito e figli

Nelly ha sempre voluto mantenere riserbo sulla sua vita privata. Il 20 settembre 2003 è diventata madre di Nevis, avuta dal dj Jasper Gahunia. I due hanno rotto ufficialmente nel 2005, dopo quattro anni di fidanzamento.

Nel 2007 ha avuto una storia con Demacio Castellon, ingegnere del suono sposato nel giugno del 2008. Il matrimonio è però naufragato nell’estate del 2016. In anni recenti è diventata nuovamente mamma di un figlio e di una figlia. Non sappiamo però chi sia il suo nuovo compagno.

Sai che…

– Qual è la malattia di Nelly Furtado? Non ha mai avuto particolari patologie, ma in passato ha sofferto per un crollo nervoso.

– Nelly Furtado è alta 1 metro e 58.

– Ha origini portoghesi. I genitori, Antonio José Furtado e Maria Manuela, provengono in particolare dalle Isole Azzorre, arcipelago atlantico distante 1360 chilometri dal Portogallo e quasi 2000 chilometri dall’isola canadese di Terranova.

– Dove vive Nelly Furtado? Non sappiamo se abiti in America o sia rimasta in Canada.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Nelly Furtado ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Su TikTok il suo profilo è ancora più famoso.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nelly Furtado, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM