Chi è Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi

Alessandro De Santis: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore dei Santi Francesi, protagonista anche a Sanremo.

Elegante e raffinato, capace di conquistare tutti con la sua voce e con la sua presenza, Alessandro De Santis, il cantante dei Santi Francesi, è stato uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2024, l’ultimo del quinquennio targato Amadeus. Un artista che, grazie anche alla spinta di due talent, è riuscito a raggiungere il successo meritato, e a conquistare il cuore di una delle attrici più apprezzate in Italia. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alessandro De Santis: biografia e carriera

Alessandro De Santis è nato a Cuorgné, in provincia di Torino, nel 1998. Appassionato di musica fin da giovanissimo, ha molto presto unito le forze con gli amici Davide Buono e soprattutto Mario Lorenzo Francese. Insieme, con il nome di The Jab, danno il via a una carriera di discreto successo nel piemontese.

Santi Francesi

Per cercare di ottenere maggiore visibilità, i tre tentano la strada di Amici di Maria De Filippi, venendo eliminati prima di accedere al serale. Chiusa l’esperienza nel talent di Canale 5, dopo aver dato alle stampe il primo album, decidono di rimettersi in gioco.

Dopo un anno di transizione, in cui hanno cercato di sfruttare l’onda del talent per confermare il proprio status, sul finire del 2023 si sono quindi presentati a Sanremo Giovani, piazzandosi tra i primi tre posti e conquistando così un posto nel Festival di Sanremo.

Cosa fa oggi

Nel febbraio 2024 Alessandro ha fatto il proprio esordio con i Santi Francesi a Sanremo con il brano L’amore in bocca. Quindi, nel mese di marzo il duo ha annunciato un mini tour, tra Milano e Napoli, con quattro concerti all’interno di chiese sconsacrate.

La vita privata di Alessandro De Santis

Alessandro è fidanzato da gennaio 2023 con un’attrice tra le più amate in Italia, Matilda De Angelis, peraltro a sua volta protagonista a Sanremo, come co-conduttrice, in un’edizione del quinquennio di Amadeus. I due fanno ormai da tempo coppia fissa, anche se cercano di vivere la vita sentimentale lontano dai riflettori.

Chi è Matilde De Angelis, la fidanzata di Alessandro De Santis

Classe 1995, nata a Bologna l’11 settembre, Matilde è un’attrice italiana apprezzata anche all’estero, grazie soprattutto alla partecipazione al film The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant. Successivamente ha vinto un David di Donatello per come miglior attrice non protagonista per il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose.

Forte di questi successi, nel 2021 è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice di Sanremo. Una delle sue ultime grandi esperienze è la partecipazione alla serie Netflix La legge di Lidia Poet, nei panni della protagonista.

Sai che…

– Con i The Jab ha aperto un concerto di Ligabue.

– Non sappiamo dove vive Alessandro De Santis.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Alessandro De Santis aveva un account, ma ha scelto di cancellarlo per motivazioni personali.

