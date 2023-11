Benedetta Caretta: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e giudice di Io Canto Generation.

Diventare famosa a 14 anni non è semplice. Lo sa bene Benedetta Caretta, la vincitrice della seconda edizione del talent show Io canto. Un’artista di grande talento in grado di imporsi nel mondo della musica anche dopo il programma che l’ha resa nota in tutta Italia. Uno show che nel 2023 è tornato ad accoglierla in una nuova veste: quella di coach. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Benedetta Caretta: biografia e carriera

Benedetta Caretta è nata a Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, il 1° luglio 1996 sotto il segno del Cancro. Appassionata di musica fin da bambina, diventa famosa fin da giovanissima. All’età di 14 anni supera infatti le selezioni per entrare nel programma Io canto, condotto da Gerry Scotti, e riesce ad arrivare fino alla vittoria finale grazie alla sua voce celestiale.

Con il programma riesce anche a conquistare una borsa di studio per la New York Film Academy. In questo modo prosegue quindi la sua preparazione, studiando canto, ballo e recitazione. Tornata in Italia, si diploma al liceo linguistico, laureandosi qualche anno dopo al Conservatorio Steffani di Castelfranco in Canto jazz.

In televisione è ritornata, dopo la sua straordinaria vittoria, come ospite fissa nella terza e quarta edizione di Io canto, esibendosi con grandissimi artisti del calibro di Elisa, Alessandra Amoroso, ma anche Michael Bublé. Oltre che interprete, ha provato molto presto a diventare anche autrice, e nel 2012 ha pubblicato il suo primo inedito, Counting down the Days, presente nel suo primo e finora unico album in studio, Conto alla rovescia dei giorni:

Oltre che a Io canto, ha partecipato nel 2014 anche a un altro talent, The Voice of Italy, mentre nel 2019 l’abbiamo vista come giurata nel programma All Together Now.

Cosa fa oggi Benedetta Caretta?

La sua carriera nel mondo della musica prosegue a gonfie vele, ma nel frattempo, nel 2023, è entrata a far parte della squadra dei coach del programma Io Canto Generation, al fianco di artisti del calibro di Mietta, Cristina Scuccia, Iva Zanicchi, Fausto Leali e Anna Tatangelo.

Benedetta Caretta: la discografia in studio

2012 – Conto alla rovescia dei giorni

La vita privata di Benedetta Caretta: chi è il fidanzato?

Molto riservata sulla sua vita sentimentale, Benedetta Caretta è stata accostata in passato ad Alberto Urso, ex vincitore di Amici. Secondo alcuni ha avuto anche una storia con il violinista Hauser, ma lei stessa ha smentito questa indiscrezione. Non sappiamo chi sia il suo fidanzato attuale.

Sai che…

– Ha vinto nel 2023 il Premio Artis Suavitas.

– Sa suonare la chitarra e il pianoforte.

– Su Instagram Benedetta Caretta ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale seguita da centinaia di migliaia di persone.

– Ha collaborato nel 2014 con Gigi D’Alessio, partecipando a un suo concerto a Napoli.

– Al momento non possiede una pagina su Wikipedia.

– Dove vive Benedetta Caretta? Ancora nella sua Carmignano di Brenta.

