I 5 migliori documentari biografici dell’ultimo decennio

L’ultima decade ha segnato un’era significativa per i documentari biografici.

Questi film hanno esplorato le vite di personalità diverse, da icone dello sport a rivoluzionari del mondo scientifico. Ogni storia ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare. Sono opere che non hanno soltanto l’obiettivo di educare e informare, ma offrono anche profondi spunti emotivi, rendendo così le loro storie accessibili a un pubblico globale.

Dove guardare questi documentari

Nel panorama attuale, le piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e altre piattaforme offrono un accesso senza pari a una vasta gamma di documentari biografici. Tuttavia, alcuni spettatori possono incontrare ostacoli come restrizioni regionali o interruzioni della connessione, che impediscono una visione fluida e continua.

Icone del calcio mondiale: Beckham e Neymar

Esplorare le vite delle leggende sportive attraverso documentari biografici offre uno sguardo unico sulle loro carriere straordinarie e sulle sfide personali che hanno dovuto affrontare. “Beckham” è una serie in quattro parti che delinea la vita di David Beckham, dalle sue gesta calcistiche alla vita privata con la moglie Victoria. Prodotto da Fisher Stevens, include testimonianze di familiari e compagni di squadra. Si apre con il celebre gol di Beckham del 1996, che lo lanciò sulla scena globale.

“Neymar: il caos perfetto” è una docu-serie che segue la carriera di Neymar Jr., evidenziando i suoi trionfi e le sfide con la nazionale brasiliana e il Paris Saint-Germain. Diretta da David Charles Rodrigues, rivela l’influenza di suo padre sulla sua vita e include commenti di leggende come Messi e Mbappé sul ruolo del protagonista nello sport mondiale.

Biggie: I Got a Story to Tell

Scoprire le storie dietro le leggende musicali permette di avere sempre nuove prospettive e comprensioni più profonde della loro arte e dell’impatto culturale che hanno avuto. “Biggie: I Got a Story to Tell” è un documentario del 2021 che celebra la vita e la musica di un mito dell’hip-hop, Notorious B.I.G., pseudonimo di Christopher Wallace.

Diretto da Emmett Malloy, il film si avvale di interviste con gli amici più stretti di Biggie e include rari filmati casalinghi di lui adolescente. Questi elementi contribuiscono a costruire un ritratto intimo dell’artista, sempre sincero riguardo alla sua vita nelle strade.

Il documentario, disponibile su Netflix, mira a sfidare e cambiare alcune delle opinioni convenzionali su Wallace, mostrando aspetti meno noti della sua personalità e del suo percorso artistico. Attraverso queste narrazioni profonde, “Biggie: I Got a Story to Tell” non solo illumina la carriera di un maestro del rap, ma rivela anche la sua influenza duratura sulla cultura hip-hop.

Judy Blume per sempre

“Judy Blume per sempre”, diretto da Davina Pardo e Leah Wolchok, è un omaggio cinematografico alla scrittrice Judy Blume, la cui influenza letteraria ha segnato generazioni. Uscito nel 2023, il documentario esplora la vita e le opere di Blume, rivelando come i suoi libri abbiano sfidato le convenzioni sociali e fornito una voce a giovani lettrici che si sono sentite rappresentate per la prima volta.

Attraverso aneddoti personali e interviste approfondite, inclusa una con la stessa Blume, il film mette in luce la profondità del suo impatto culturale. Tra i fan illustri figurano Samantha Bee, Molly Ringwald e Lena Dunham, le cui parole di ammirazione per Blume aggiungono un ulteriore strato di testimonianza alla sua influenza significativa. “Judy Blume per sempre” è disponibile su Amazon Prime Video, un’occasione imperdibile per scoprire o riscoprire la potenza delle sue parole.

Tesla

Il film “Tesla” del 2020, diretto da Michael Almereyda e interpretato da Ethan Hawke nel ruolo di Nikola Tesla, ci porta indietro nel tempo per esplorare la vita e le sfide del celebre inventore. Prima che il nome Tesla diventasse sinonimo di automobili avanzate, Nikola Tesla è stato un inventore del tardo 1800, noto per la creazione di un motore senza scintille alimentato da corrente alternata (AC).

La pellicola racconta la lotta incessante di Tesla per promuovere e vendere la sua tecnologia AC, mentre il suo capo, Thomas Edison, interpretato da Kyle MacLachlan, cercava in tutti i modi di ostacolarlo. Il film, disponibile su piattaforme di streaming come Hulu, offre uno sguardo intenso e coinvolgente sulla determinazione di Tesla di cambiare il mondo con le sue innovazioni. Questa narrazione non solo illumina il genio del protagonista, ma sottolinea anche il suo impatto duraturo nella scienza e nella tecnologia.