Tutte le curiosità su Tony Hadley, ex voce degli Spandau Ballet

La vita privata e le curiosità su Tony Hadley, ex cantante degli Spandau Ballet.

Tony Hadley è una vera icona vivente degli anni Ottanta. Voce straordinaria e indimenticabile degli Spandau Ballet, ha scritto in quel decennio alcune delle pagine più belle della musica pop internazionale. Andiamo a scoprire insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Tony Hadley: biografia e carriera

Anthony Patrick Hadley è nato a Londra il 2 giugno 1960 sotto il segno dei Gemelli. Cantante straordinario, viene ricordato soprattutto per la sua epopea negli anni Ottanta come voce degli Spandau Ballet.

Microfono cantante – notiziemusica.it

Tony Hadley e gli Spandau Ballet si formano nel 1979 e si sciolgono dieci anni dopo. In mezzo, tanti successi straordinari, soprattutto quelli dell’album True del 1983, trascinati dall’incredibile title track. Ascoltiamo insieme la straordinaria voce di Tony Hadley in True.

Ma non solo. Anche l’album del 1984, Parade, è un successo straordinario e conferma la vena incredibile del gruppo, tra i nomi di punta del movimento New Romantic, insieme a gruppi come i Duran Duran.

Dopo lo scioglimento del gruppo, Tony inizia la sua carriera da solista, e sforna diversi album anche per major come la EMI, senza però mai raggiungere il successo del periodo Spandau. A vent’anni dalla loro separazione, i Ballet si riuniscono il 25 marzo 2009, pubblicando anche un nuovo album, ma il 3 luglio 2017 Tony decide di lasciare definitivamente il gruppo per tentare nuove esperienze.

Cosa fa oggi Tony Hadley

L’artista britannico è ancora uno dei cantanti inglesi più rispettati nel panorama internazionale per il suo timbro caldo e la sua voce potente. A Sanremo 2019 è stato ospite di Arisa nella serata dei duetti, mentre nel 2023 si è esibito a sorpresa con Elio e le Storie Tese.

Amatissimo dal pubblico italiano, nel 2025 ha voluto regalare al nostro paese un nuovo straordinario tour, inserendo diverse date nel nostro paete all’interno del suo tour Tony Hadley 45, per celebrare i primi 45 anni di una carriera straordinaria.

La discografia in studio

1992 – The State of Play

1997 – Tony Hadley

2006 – Passing Strangers

2015 – The Christmas Album

2018 – Talking to the Moon

2024 – The Mood I’m In

La vita privata di Tony Hadley: figli e moglie

Tony Hadley ha cinque figli. Thomas, Toni e Mackenzie sono nati dal matrimonio con la sua storica moglie, Leonie. Il rapporto tra i due si è concluso nel 2003, dopo circa 20 anni di matrimonio.

Successivamente, l’artista si è messo con Alison Evers, sua attuale compagna. Dalla loro unione sono nati Zara, il 21 settembre 2006, e Genevieve, il 6 febbraio 2012.

Sai che…

– È alto 1 metro e 93.

– Come sta Hadley? Nel 2024 è stato costretto a finire sotto i ferri per un problema al ginocchio.

– Nel 1999 ha fatto causa al chitarrista degli Spandau Gary Kemp per ottenere una più equa divisione delle royalties, ma non è riuscito a vincere. Tutto ciò non ha comunque comportato una rottura dei rapporti con l’amico.

– Ha dedicato alla figlia Toni un suo brano da solista, She.

– Da solista ha collaborato con i musicisti più disparati, da Alice Cooper a Jon Anderson e Brian May, passando per Alan Parsons.

– Dove vive? Non sappiamo precisamente dove abiti in Inghilterra.

– Appassionato di musica, nel corso della sua carriera è passato dal punk allo swing.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– In Italia lo si ricorda in particolare per una collaborazione molto speciale: quella con Caparezza. Tony Hadley è infatti la voce dei ritornelli del brano Goodbye Malinconia del 2011.

– Quella del 2019 non è stata la sua prima partecipazione a Sanremo. Era già salito sul palco dell’Ariston nel 2008, cantando con Paolo Meneguzzi.

– Una delle sue grandi passioni è il calcio: è un grande tifoso dell’Arsenal, una delle più importanti squadre di Londra.

– È un grande amico di Paul Young.

– Su Instagram Tony ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un account personale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Tony Hadley, ecco una playlist presente su Spotify: