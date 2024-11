Valeria Mancini: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla giovane cantante e tiktoker diventata famosa per È guera.

Conosciuta dal grande pubblico in un primo momento per il tentativo di entrare nella scuola di Amici, Valeria Mancini è una cantante di talento in grado di conquistare, con le sue canzoni, addirittura l’attenzione di Laura Pausini. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla carriera e la vita privata della tiktoker diventata famosa con il nome di Guera.

Chi è Valeria Mancini: biografia e carriera

Valeria Mancini è nata a Foligno, in provincia di Perugia, nel 2001. Appassionata di musica fin da bambina, ha scelto fin da giovane di inseguire il suo sogno, e alla prima occasione utile, nel 2020, ha fatto le valigie e si è trasferita a Milano per dare il via alla sua carriera più o meno professionale.

Cantante sul palco

Nell’epoca del dominio social, però, a darle davvero l’opportunità di farsi conoscere non è un concorso, o magari l’esibizione in un locale, quanto i video che pubblica sul suo account TikTok. In particolare, diventano virali quelli in cui comincia con la frase “è guera“, contenuti che le permettono di attirare l’attenzione di persone interessate al suo lavoro. Inizia così la collaborazione con Deborah De Luca, con cui pubblica alcuni singoli, tra cui Yes Scrubs e Is Mine.

Entrata in prova nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Valeria ha provato a sfruttare l’occasione per diventare definitivamente una cantante. A rimanere più colpita dal suo carattere e dalla sua voce è stata in particolare Lorella Cuccarini, che decide di congelare la sua posizione fino a gennaio. Nonostante il suo impegno, non è però riuscita a ottenere un posto tra i banchi del talent.

Cosa fa oggi Valeria Mancini

Nonostante l’occasione sfumata all’interno del programma di Maria De Filippi, Valeria non si è data per vinta e ha continuato a portare avanti la sua carriera con grandissimo impegno. Non a caso, le sue canzoni sono arrivate nel 2024 alle orecchie anche di Laura Pausini, che l’ha contattata personalmente per chiederle di aprire due suoi concerti a Roma nel mese di novembre.

Un invito accolto con grandissimo entusiasmo da Valeria, conosciuta adesso con il nome di Guera, come rivelato sui social: “Se qualcuno avesse detto alla me bambina che un giorno avrebbe aperto il concerto di Laura Pausini, non ci avrebbe mai creduto! Ricevere l’invito da LEI, un vero colosso della musica italiana e mondiale, è stata una delle emozioni più forti della mia vita! A volte, quando senti che stai finendo le forze…, ecco che succede qualcosa che ti ridà tutte le energie di cui avevi bisogno e tutto torna ad avere un senso! Stimo da sempre Laura Pausini sicuramente come professionista ma anche come donna! Si è sempre mostrata vera, senza filtri, autentica! Aprire le sue due date a Roma è un’occasione immensa, e solo il pensiero che abbia potuto scegliere me mi emoziona e mi riempie di orgoglio“.

La vita privata di Valeria Mancini: chi è il fidanzato

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo alcun dettaglio. Sappiamo solo che ama godersi la vita e viaggiare in giro per il mondo.

Sai che…

– Il suo account TikTok vanta diverse centinaia di migliaia di follower.

– Ha una sorella di nome Emma con cui ha un legame molto forte.

– Vive a Milano ma è rimasta legatissima alla sua terra, l’Umbria.

– Su Instagram Valeria Mancini ha un account ufficiale da diverse decine di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Guera, ecco una playlist presente su Spotify: