Fratello Metallo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul frate metallaro scomparso a 78 anni.

Per molti metallari, in Italia, è stato a lungo un punto di riferimento. Per altri uno dei tanti personaggi anomali che hanno fatto, a loro modo, la storia di questo genere musicale in Italia. Al di là di pregiudizi o preconcetti, è stato comunque un personaggio unico, in grado di incuriosire il pubblico non solo italiano, ma anche all’estero. Stiamo parlando di Fratello Metallo, il frate metallaro scomparso a 78 anni. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Fratello Metallo: biografia e carriera

Cesare Bonizzi, questo il nome di Fratello Metallo, nacque a Offanengo, in provincia di Cremona, il 15 marzo 1946 sotto il segno dei Pesci. Appassionato di musica fin da bambino, non ebbe subito la vocazione da musicista. A partire dai 18 anni cominciò a lavorare come operaio, per poi diventare agente di commercio.

Chitarra metal

A 29 anni sentì la chiamata di Dio ed entrò in convento. Era il 1975. Dopo una missione in Costa d’Aveorio, rientrò in Italia e nel 1983 divenne sacerdote francescano. In questi anni iniziò ad assistere spiritualmente i tranvieri dell’Atm di Milano e proprio in questo modo scoprì l’amore profondo per la musica.

Cominciò quindi a comporre e a cantare e dal 1990 decise di fare della musica un mezzo di comunicazione, di predicazione e preghiera, attraverso cui spiegare i valori della religione cattolica anche ai più giovani.

Una grande svolta nella sua vita arrivò proprio nel 1990. In quell’anno assistette dal vivo a un concerto dei Metallica e da quel momento si appassionò alla musica heavy metal, genere che decise di intraprendere anche nel suo percorso cantautorale.

Una scelta premiata dal successo. Riuscì infatti nel corso degli anni a pubblicare diversi album apprezzati dal pubblico, arrivando a calcare anche palchi importantissimi come il Gods of Metal di Milano nel 1999, quello di Bologna nel 2005 e poi ancora le repliche dello stesso festival nel 2006 e nel 2008.

Nel corso della sua carriera compose in totale sedici album, spaziando dal rock alla new age, ma fino al 2009 il maggior successo lo ebbe con la musica metal. Dal 2009 in poi cambiò totalmente genere, passando alla musica classica, e in questi anni visse le sue ultime esibizioni dal vivo, prima di ritirarsi con un celebre discorso nel novembre 2009: “Il diavolo ha mi ha fatto diventare troppo celebre per i suoi gusti, seminando zizzania tra me e il mio staff“.

La morte di Fratello Metallo

All’età di 78 anni è scomparso, nella tranquillità del suo convento, il 19 novembre 2024. Non sono state diffuse notizie certe sulla causa della sua morte.

La discografia in studio

1990 – Come fiamma

1990 – Eucredo

2000 – Primi passi

2002 – Droghe

2007 – Vie Crucis

2008 – Il LA cristiano

2008 – Misteri

Sai che…

– Era conosciuto anche come Frate Cesare, Frate Rock o Frate Metal.

– Una delle sue prime canzoni s’intitola La danza del tram.

– Si definiva non cantautore ma ‘predicantore’.

– Amava chiamare il suo genere ‘metrock’.

– Negli ultimi anni viveva nel Convento dei Cappuccini di Barbarano di Salò.

– Non aveva account ufficiali sui social network.

