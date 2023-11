Stefania Orlando: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla showgirl, attrice e cantante romana.

Stefania Orlando è da anni una conduttrice televisiva di grande successo, una showgirl tra le più amate dagli italiani. Non tutti sanno, però, che Stefania è stata anche una cantante di discreto successo, come dimostrato in tempi recenti anche dalle sue apparizioni a Tale e quale show.

Ma quali traguardi è riuscita a raggiungere nel mondo della musica Stefania Orlando? Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera da cantante e sulla sua vita privata.

Chi è Stefania Orlando: biografia e carriera (da cantante)

Stefania Orlando è nata a Roma il 23 dicembre 1966 sotto il segno del Capricorno. Il suo debutto in televisione arriva nel 1993 in qualità di valletta del programma Sì o no?. Dopo una serie di esperienze simili, peraltro di grande successo, passa in Rai per lavorare al programma Scommettiamo che… condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, anche stavolta nel ruolo analogo di valletta.

Stefania Orlando

Sono altri i programmi a cui il suo nome rimarrà però più legato. In particolare I fatti vostri, in cui è approdata nel 1997, rimanendoci fino al 2003, e poi Il lotto alle otto, trasmissione condotta per tre anni.

Cosa fa oggi Stefania Orlando? Tra il 2020 e il 2021 ha partecipato al Grande Fratello Vip, venendo eliminata solo in finale e arrivando fino al terzo posto. Dopo quell’esperienza ha fatto il suo debutto a Tale e quale show, dimostrando nuovamente le doti canore messe in soffitta per diversi anni.

Anche se non tutti ne sono al corrente, infatti, Stefania è una cantante di discreto successo. L’esordio nel mondo delle sette note è avvenuto nel 2005, quando è entrata nel ruolo di cantante all’interno della band Sex Machine Band, un gruppo di cover di vari generi. Come solista ha debuttato con il singolo Sotto la luna, nel 2007.

Il suo primo album arriva nel 2008. S’intitola Su e giù e viene dato alle stampe dall’etichetta Nar International, accompagnata dall’omonimo singolo. Nonostante il successo non proprio straordinario, la sua carriera prosegue negli anni successivi diversi spettacoli dal vivo, accompagnata dal suo gruppo di supporto, gli Orlando Furiosi.

Oltre che interprete, dal 2010 diventa anche cantautrice a tutti gli effetti, pubblicando canzoni pop di stampo ‘sociale’, in cui denuncia alcuni problemi della nostra società. Tra questi brani ricordiamo A Troia, Vita bastarda, Omologazione e Legami al letto. In occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha poi pubblicato il singolo Babilonia, mentre nel giugno del 2020 ha fatto il suo esordio nel mondo dei tormentoni con il singolo Bandolero:

La vita privata di Stefania Orlando: marito e figli

Stefania Orlando è stata a lungo fidanzata con l’attore Andrea Roncato, sposato nel 1997. Il divorzio tra i due è avvenuto nel 1999. In seguito si è legata sentimentalmente a un altro attore, Paolo Macedonio, conosciuto durante la trasmissione a I fatti vostri.

Si è quindi fidanzata nel 2008 con un musicista, Simone Gianlorenzi, sposato il 1° luglio 2019. I due si sono però separati nel 2022.

Capitolo figli. Stefania ha più volte dichiarato e spiegato di aver scelto di non diventare madre, in quanto a suo parere non ha mai avuto istinto materno. Quando sembrava essersi decisa ad adottare un ragazzo senza famiglia, per donargli amore, ha dovuto frenare il suo desiderio a causa della separazione dal marito.

Sai che…

– Chi sono i genitori di Stefania Orlando? La showgirl è figlia del magistrato, giurista e professore Pietro Romano Orlando e della signora Annamaria. Ha due fratelli maggiori, Gianni (anche lui un artista) e Fabio Massimo, che di professione fa l’avvocato.

– Per quanto riguarda la religione si professa cattolica.

– Nel 2012 ha aperto un blog, L’Orlando curiosa, dedicato a molti argomenti, tra cui la musica.

– Dove vive Stefania Orlando? Nella sua città, Roma. Non conosciamo invece i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Stefania Orlando ha un account ufficiale da diverse centinaia di migliaia di follower. Ha anche un account su TikTok, ma non ancora ufficiale.

