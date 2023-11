Jasmine Rotolo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante protagonista a Tale e quale show nel 2023.

Tra i talenti che hanno trovato nuova visibilità nel corso della loro carriera anche grazie a programmi televisivi di puro intrattenimento, come Tale e quale show, spicca un’artista come Jasime Rotolo. Una cantante che in passato è stata protagonista anche a Sanremo, e che nel programma condotto da Carlo Conti ha confermato ancora una volta tutte le sue qualità. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Jasmine Rotolo: biografia e carriera

Federica Rotolo, questo il vero nome di Jasmine, è nata a Roma il 26 luglio 1972 sotto il segno del Leone. Appassionata di muscia, a soli sei anni inizia a suonare pianoforte e a dedicarsi alla danza classica, passando però ben presto al canto.

Jasmine Rotolo

A soli nove anni perde la madre a causa di un tumore, un trauma che rimarrà importante nella sua vita. Cresciuta, sceglie di lavorare in Africa per tre anni come assistente turistica, e trascorre in particolare molto tempo in Tunisia. Da questa esperienza deriva il suo nome d’arte, ispirato alla parola jasmin, che in francese vuol dire ‘gelsomino’.

Tornata in Italia, comincia la sua carriera da professionista nel mondo della musica lavorando come cantante accanto ai Sottotono, leggendario gruppo hip hop. La sua voce è presente in alcuni classici del loro repertorio come Solo lei ha quel che voglio, Dimmi di sbagliato che c’è e Chissà ora con chi sei.

Grazie all’amicizia tra la compianta madre e Renato Zero, riesce quindi a lavorare proprio con il Re dei Sorcini, partecipando ai suoi tour dal 2004 al 2007. Dopo aver lanciato alcuni singoli, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2007, nella categoria Giovani, arrivando fino alla finale.

Cosa fa oggi Jasmine Rotolo? A distanza di molti anni dal suo primo e unico album, Salutami Jasmine (prodotto da Zero), si è nuovamente mostrata al grande pubblico mettendosi in gioco nel programma Tale e quale show 2023.

Di seguito il video di Nell’angolo, canzone di Jasmine con Renato:

La vita privata di Jasmine Rotolo: marito e figli

Non si hanno grandi notizie sulla vita sentimentale di Jasmine e non sappiamo se abbia un compagno, un marito e dei figli.

Sai che…

– In molti sul web si domandano ‘Chi è il padre di Jasmine, figlia di Stefania Rotolo’? Questo perché Jasmine è una vera figlia d’arte. Sua madre era Stefania Rotolo, nota showgirl, mentre il padre è il sassofonista Tyrone Harris, che però non l’ha riconosciuta. Non a caso, il cognome scelto da Jasmine è quello materno.

– Da bambina è cresciuta con la madre e lo zio Alessandro, trascorrendo però molti anni in collegio.

– Jasmine vive a Roma. Non si conoscono i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Jasmine ha un account da poche migliaia di follower.

