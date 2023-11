Gallagher: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul trapper romano arrestato con l’accusa di aver picchiato l’ex fidanzata.

Per un artista finire sulle prime pagine dei giornali non per la propria musica, ma per un caso di cronaca, è sempre estremamente negativo. A maggior ragione se le accuse sono gravi come quelle piovute, nel 2023, su Gallagher, un nome molto conosciuto all’interno della scena trap romana.

Un artista che stava cercando di emergere anche a livello nazionale, ma che negli ultimi anni è incappato in alcuni episodi di cronaca che potrebbero frenare la sua ascesa. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Gallagher: biografia e carriera

Gabriele Magi, questo il vero nome di Gallagher, è un trapper classe 1994 nato e cresciuto a Roma. Già conosciuto nel mondo della musica, soprattutto nella scena trap romana, Gallagher è salito più volte alla ribalta non tanto per le sue canzoni, quanto per alcuni episodi piuttosto spiacevoli che lo hanno riguardato.

Rapper

Nel 2020 aveva conquistato l’attenzione dei media per un servizio de Le Iene che lo riguardava e che era intitolato, in maniera forse iperbolica, Il trapper più cattivo d’Italia. L’inchiesta all’interno del servizio era legata a una condanna per tentata rapina e lesioni, da parte del trapper e di un suo collega, ai danni di alcuni fan che volevano fare delle foto con loro. Per questa spiacevole vicenda l’artista romano fu condannato a 2 anni e tre mesi di carcere.

Di seguito Magma vulcano, una delle canzoni di Gallagher:

Evidentemente la rieducazione non ha funzionato a dovere. Nell’ottobre del 2023 Gabriele è stato infatti nuovamente arrestato, e stavolta posto ai domiciliari. L’accusa ancora una volta è molto grave: avrebbe picchiato la sua ex compagna.

Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata colpita dal trapper nel corso della loro storia, durata dal 2021 al 2023. Gallagher non si sarebbe fermato nemmeno quando lei è rimasta incinta.

Una testimonianza di quanto accaduto risale al luglio del 2022. Un amico della ragazza ha infatti raccontato di aver trovato la fidanzata stesa a terra dolorante, e aver visto Gallagher che la prendeva a calci mentre era distesa sul pavimento. Un’aggressione che, stando anche al racconto della vittima, sarebbe avvenuta mentre il trapper era sotto l’effetto di droghe.

La vita privata di Gallagher: chi è l’ex fidanzata?

Non si conosce il nome dell’ex fidanzata di Gallagher, ma la sua storia è finita sulle pagine dei principali giornali. Nel settembre del 2023, dopo l’ennesima violenza subita, la donna avrebbe infatti deciso di sporgere denuncia. Come riportato dal Corriere della Sera, la ragazza avrebbe confermato che da tempo non stavano più insieme e che non vuole più avere a che fare con lui, dal momento che oggi il suo pensiero è rivolto solo ai suoi figli.

Gallagher ha avuto infatti da questa donna un figlio (ma lei era già madre quando hanno iniziato la loro storia). Ad ogni modo, dopo le gravi accuse che gli sono piovute addosso, il trapper ha deciso di difendersi, come riportato dal Corriere della Sera: “So di aver commesso degli errori e mi scuso, ma lei mi ha sempre provocato, sminuendo me e la mia arte“.

Nella sua deposizione, il trapper ha accusato l’ex compagna di avergli più volte detto che le sue canzoni non gli piacevano e questo lo faceva ‘impazzire’. In ogni modo, ha anche affermato di averla più volte insultata, perdendo il controllo, ma di non averle mai messo le mani addosso. Affermazione smentita da un referto medico dell’8 settembre 2023.

Sai che…

– Nel 2020 Gallagher fu al centro di un’altra questione particolare. Venne tenuto ostaggio in uno studio di registrazione, con i colleghi Ski e Wok, da un gruppo rivale. I tre furono costretti a farsi picchiare e insultare senza poter reagire.

– Su Instagram Gallagher ha un account da diverse migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo di grande successo.

