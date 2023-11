Antonino Spadaccino: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2005.

Sono in pochi i vincitori di un talent entrati davvero e a lungo nel cuore dei fan. Tra questi c’è sicuramente, Antonino Spadaccino, ancora oggi uno dei più amati artisti tra quelli lanciati da Amici di Maria De Filippi.

Nonostante non sia diventato un Big ai livelli di Emma o Alessandra Amoroso, il cantante foggiano continua a essere seguito con affetto da migliaia e migliaia di follower. Scopriamo alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Antonino Spadaccino: biografia e carriera

Antonino Spadaccino è nato a Foggia il 9 marzo 1983 sotto il segno dei Pesci. Appassionatissimo di musica fin da bambino, impara a cantare da autodidatta tra le mura casalinghe, grazie anche all’esempio del padre Raffaele. La sua gavetta inizia nel 2000, quando prende parte a diversi concorsi canori.

Antonino Spadaccino

Dopo tre anni intensi di provini, arriva la grande occasione della sua carriera nel settembre 2004, quando entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Apprezzato fin dall’inizio per le sue doti canore, ha l’occasione di duettare con mostri sacri come Gino Paoli, Ornella Vanoni, Lucio Dalla e Michael Bublé e, dopo sette mesi di sfide, conquista la vittoria.

Inizia dopo il programma una collaborazione con Mario Lavezzi, e nel 2006 pubblica il suo primo album, Antonino, trainato dal singolo Un ultimo brivido:

Il suo secondo album, Nero indelebile, esce nel 2008, anno in cui conquista un altro dei riconoscimenti più importanti della sua carriera, il Premio Lucio Battisti come miglior emergente. Torna ad Amici nello speciale La sfida dei talenti nel 2009. Si prende quindi la gloria in alcuni festival internazionali in Romania e Turchia.

Il suo nome resta però legato a quello di Amici, e nel 2012 partecipa al circuito Big nell’undicesima edizione del talent. Termina questa nuova avventura al terzo posto, dietro solo a Valerio Scanu e Annalisa. Nell’occasione presenta il suo singolo Resta ancora un po‘, scritto da Emma, una sua grande amica:

Lo stesso Antonino restituisce il favore alla cantante salentina scrivendo per lei il brano Chimera nel brano Schiena del 2013. Non riuscendo a confermarsi ad altissimo livello nel mondo della musica, prova a far carriera in questi anni anche in televisione, partecipando al programma La pista su Rai 1 e vincendo, con l’amica Emma, la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition.

Cosa fa oggi Antonino Spadaccino?

Dopo aver pubblicato nel 2020 un album natalizio, torna in tv nel 2022 partecipando alla dodicesima edizione di Tale e quale show, programma che riesce a vincere grazie al suo grande talento. Forte di questo risultato, riesce a vincere anche il Torneo dei campioni, e torna ancora nel programma condotto da Carlo Conti nel 2023, sempre nella puntata speciale dedicata ai campioni.

Antonino: la discografia in studio

2006 – Antonino

2008 – Nero indelebile

2012 – Libera quest’anima

2016 – Nottetempo

La vita privata di Antonino: fidanzato e…

Antonino è gay? Sì, e lo ha reso noto a tutto il pubblico e ai suoi fan con un coming out il 20 aprile 2016. Nell’occasione il cantante si è anche augurato di poter realizzare il suo sogno d’amore, avendo il desiderio di sposarsi presto. Non sappiamo se ora sia fidanzato oppure no, ma sappiamo che nel 2023 aveva confessato di avere una persona speciale nel cuore. Peccato che il suo amato fosse però già impegnato.

Sai che…

– Qual è la malattia di Antonino Spadaccino? Fortunatamente non ha problemi di salute, ma sua madre soffre invece di Alzheimer.

– Non sappiamo chi siano i genitori di Antonino, ma sappiamo che sono una coppia solidissima da oltre cinquant’anni.

– Con quale brano ottenne il disco d’oro Antonino Spadaccino? Ce la farò.

– Da bambino ha lavorato nella tabaccheria di famiglia.

– Ha partecipato al Festival di Sanremo 2005 in un duetto con Gigi D’Alessio nella quarta serata.

– Nel 2014 è stato coach del programma La pista di Flavio Insinna su Rai 1.

– Nel 2018 ha partecipato alle audizioni per la versione britannica del talent The X Factor, ricevendo tra l’altro i complimenti di Simon Cowell, il ‘padre’ del programma.

– Su Instagram Antonino Spadaccino ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

Riproduzione riservata © 2023 - NM