Stunt Pilots: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul trio protagonista a X Factor 2023 nel team Dargen.

Non sono molte le band che sono riuscite a raggiungere la fama in Italia grazie a un talent. Senza ombra di dubbio la più importante e conosciuta in assoluto sono i Måneskin. In un certo senso proveranno a seguire le loro orme gli Stunt Pilots, un power trio grande protagonista nell’edizione 2023 del talent. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono gli Stunt Pilots

Band piuttosto giovane, gli Stunt Pilots nascono in piena pandemia, nel 2020. I membri della band sono Zo Vivaldi, Moonet e Farina, tre nomi d’arte dietro cui si nascondono musicisti di indubbio valore che hanno già lasciato il segno nel mondo della musica italiana.

Stunt Pilots

Lorenzo Caio Sarti, questo il vero nome di Vivaldi, è un cantautore, produttore e polistrumentista classe 1997, nato a Milano. Cosmopolita nell’animo, è cresciuto tra Milano, Shanghai, Los Angeles e Cervia. Voce e chitarra del gruppo, ha scritto in carriera testi per diversi concorrenti di Amici, da Einar a Jacopo Ottonello, passando per Thomas.

Emanuele Farina (1999, Salerno) è invece il batterista del gruppo. Una passione, quella per le percussioni, nata a nove anni grazie all’influenza paterna. Simone Colombetti, nome d’arte di Moonet, è infine il bassista, nato a Legnano nel 1999, un musicista che si era fatto conoscere già nel gruppo La Loggia West di Milano.

Formazione eclettica, pronta a esplorare diverse influenze musicali, grazie anche alle rispettive storie artistiche differenti, hanno dimostrato di poter passare tranquillamente dal rock alla trap, senza rinnegare sonorità elettroniche.

Grandi protagonisti a X Factor 2023, hanno superato le Audition con 4 sì e un’ovazione da parte del pubblico grazie a una cover di Kiss di Prince.

Scelti da Dargen, ai Bootcamp hanno confermato il loro potenziale con un’altra cover, Aeroplane dei Red Hot Chili Peppers, che ha permesso loro di guadagnare una sedia. Infine, agli Home Visit hanno presentato un inedito, Imma Stunt. Impossibile per Dargen non portarli fino ai Live.

Sai che…

– Zo Vivaldi ha prodotto alcuni brani non solo della Dark Polo Gang, ma anche di Fedez nell’album Paranoia Airlines.

– Il loro nome d’arte deriva da quello del pilota chiamato a interrompere il percorso del pilota automatico. Simboleggia quindi la loro voglia di uscire dalla comfort zone per esplorare tutto il proprio potenziale.

– Su Instagram gli Stunt Pilots hanno un account ufficiale da diverse migliaia di follower.

