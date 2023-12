Dario Iaculli: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul bassista dei The Kolors che ha sostituito Daniele Mona.

L’ultimo arrivato in casa The Kolors è il bassista Dario Iaculli. Un musicista di talento che si è unito al gruppo solo dopo l’addio dello storico tastierista e bassista Daniele Mona, in tempo per ottenere un grande successo internazionale grazie al singolo Italodisco. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Dario Iaculli: biografia e carriera

Non conosciamo la data di nascita di Iaculli, ma sappiamo che quest’ultimo è un musicista nato e cresciuto a Gravina in Puglia, nella provincia di Bari. Fin dai primi anni di successo del gruppo di Stash, Iaculli ha collaborato con il gruppo, almeno in sede live, spesso suonando la batteria.

basso

Quando il 23 ottobre 2022 Daniele Mona ha annunciato il suo addio al gruppo, con un lungo post sui social (“è arrivato il momento di prendere un’altra strada, auguro il meglio ai miei fratelli“), era quindi chiaro che tra i papabili a prendere il suo posto potesse esserci proprio Iaculli.

Non a caso, negli stessi giorni viene annunciato il suo ingresso ufficiale all’interno della band. I The Kolors restano un trio, voltano pagina e aprono un nuovo capitolo della loro carriera. Un capitolo molto redditizio, come dimostrato dal successo della hit estiva Italodisco, la canzone più ballata e cantata dell’estate 2023:

Cosa fa oggi Dario Iaculli?

Dopo il successo di Italodisco era chiaro che la band fosse pronta per un ulteriore salto in avanti nella carriera. Il 3 dicembre i The Kolors sono stati quindi annunciati da Amadeus all’interno del cast del Festival di Sanremo 2024. Per loro si tratta di una seconda volta in gara, la prima con la nuova formazione.

La vita privata di Dario Iaculli: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Iaculli, ma sappiamo che è fidanzato con una ragazza di nome Berenice.

Sai che…

– Le origini di Dario Iaculli sono pugliesi, in particolare della provincia di Bari.

– Dove vive Dario Iaculli? Non sappiamo se sia rimasto in Puglia o si sia trasferito a Milano per lavoro.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni del bassista dei The Kolors.

– Su Instagram Dario Iaculli ha un account da diverse migliaia di follower. Non è presente invece su TikTok.

