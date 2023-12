Marco Morandi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore figlio di Gianni Morandi e fratellastro di Tredici Pietro.

Tra i figli d’arte più amati della musica italiana, seppur meno famosi, un posto molto di rilievo lo occupa Marco Morandi. Come Tredici Pietro, anche lui ha deciso infatti di seguire le orme paterne ma in maniera molto più tradizionale: diventando un cantautore, un compositore e anche un attore. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Marco Morandi: biografia e carriera

Marco Morandi è nato a Roma il 12 febbraio 1974 sotto il segno dell’Aquario. Figlio di Gianni e dell’attrice Laura Efrikian, si appassiona al mondo della musica fin da bambino. Dai cinque ai quindici anni studia violino, ma la prima vera esperienza arriva nel 1997, quando fonda i Percentonetto con alcuni amici e compagni di classe. Il gruppo partecipa a Sanremo Giovani e riesce ad arrivare fino alle fasi finali grazie al brano Come il sole nel 1998.

Marco Morandi

Una delle sue prime esperienze televisive arriva nel 2000, quando conduce il programma Taratata insieme a Enrico Silvestrin. Come attore nel 2001 prende parte al film Liberate i pesci, pellicola che nel cast vanta attori come Michele Placido, Laura Morante e altri ancora.

Partecipa nel 2002 al Festival di Sanremo con il brano Che ne so e lancia subito dopo il suo primo vero album da solista:

Negli anni successivi entra a far parte di una compagnia teatrale, recitando nel musical Gianburrasca. Lavora quindi dal 2009 come conduttore di un programma di poker online, mentre da 2008 parte in tour per l’Italia per cantare le migliori canzoni di Rino Gaetano, un artista di riferimento per la sua carriera.

Cosa fa oggi Marco Morandi?

Dopo aver preso a un concerto del padre all’Arena di Verona nel 2013, ha continuato a portare in giro la sua musica, e ancora oggi è un cantante molto stimato in tutta Italia.

Marco Morandi: la discografia in studio

2002 – Io nuoto a farfalla

2011 – Non basta essere te

La vita privata di Marco Morandi: moglie e figli

Marco si è sposato il 28 settembre 2012 con Sabrina Laganà, esperta di comunicazione e ufficio stampa. I due hanno tre figli, i gemelli Leonardo e Jacopo, venuti al mondo nel 2007, e Tommaso, venuto al mondo invece nel 2009. I due, dopo una storia durata ben ventitré anni, hanno avviato nel 2023 le pratiche per la separazione.

Sai che…

– Ha una sorella maggiore, Marianna, e un fratellastro, Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro.

– Sembra che il padre gli avesse sconsigliato di fare il musicista.

– Su Instagram nel luglio 2023 è stato vittima di body shaming. Un utente lo ha infatti attaccato per il suo aspetto fisico, dicendogli che dimostra molti più anni di quelli che ha davvero.

– Da ragazzo voleva diventare un violinista.

– Dove abita Marco Morandi? Abita a Roma, ma non sappiamo se abbia cambiato casa dopo la separazione dalla moglie o meno.

– Non conosciamo i guadagni e il patrimonio di Marco.

– Su Instagram Marco Morandi ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Non sembra invece attivo su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Marco Morandi, ecco una playlist presente su Spotify:

