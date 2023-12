Theo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante e chitarrista del gruppo La Sad di Sanremo 2024.

L’ascesa inarrestabile della Sad prosegue. Nel giro di pochi anni, a partire dalla pandemia, tre ragazzi dal diverso background sono riusciti a portare ai vertici delle classifiche l’emo-trap, utilizzando look e stilemi tipici della musica punk. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di uno dei tre musicisti in questione, Theo.

Chi è Theo: biografia e carriera

Non conosciamo la data di nascita e il vero nome di Theø. Sappiamo però che ha origini bresciane e che già prima di formare la Sad era un cantante e chitarrista in un gruppo metalcore e poi in un duo trap. In una lunga intervista ai microfoni di Rolling Stone ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita. Da ragazzino timido e chiuso, che non amava la scuola (non si è mai diplomato), ha iniziato ben presto a interessarsi al mondo dello skating e alla musica.

La svolta della sua vita avviene quando, a 17-18 anni, dopo aver assistito a un concerto della band di un amico, torna a casa e guarda i blink-182 nel primo film di American Pie. Da quel momento ha deciso che la musica avrebbe dovuto essere la sua vita, ha lasciato lo skate e si è unito al gruppo del suo amico.

Per quattro anni ha suonato con la band, grazie anche alla firma di un contratto con un’etichetta americana che li ha sostenuti in tour in giro per il mondo. Quando però il progetto si è chiuso e il gruppo si è sciolto è tornato in Italia, ed è caduto vittima della depressione.

A 26-27 anni riambientarsi a Brescia è stato difficile. Così, per cercare nuovi stimoli, ha scelto di trasferirsi a Milano, città in cui viveva la madre. E qui si è gettato nell’ambiente trap, pur non ritenendolo il suo genere. L’impatto non è positivo. Senza soldi, senza prospettive, sfrattato anche dalla propria casa, riesce a trovare una speranza quando incontra Fiks, Plant e Tommy, manager della Sad.

I tre hanno unito le forze nel periodo del lockdown, e in un appartamento piccolissimo, tra quattro mura, hanno fuso i loro mondi completamente diversi, dando vita al progetto della Sad, con l’obiettivo non adattarsi a modelli precostituiti. Un progetto che prende il via e viene lanciato verso il successo dal brano Summersad. Da quel momento, si aprono le porte di una nuova vita per tutti e tre i musicisti:

Cosa fa oggi Theø?

Dopo il successo del loro primo album, Sto nella Sad, con il gruppo è riuscito a conquistare un posto nel cast del Festival di Sanremo 2024.

La vita privata di Theo: chi è la fidanzata?

Non sappiamo con chi sia fidanzato Theø. In passato ha avuto una ragazza, con cui ha convissuto ma che l’ha tradito. Un’esperienza che in parte gli è servita per trovare la sua strada nel mondo della Sad. Sappiamo però che ha dichiarato di aver avuto rapporto con almeno una loro fan.

Sai che…

– Si è dichiarato favorevole alle droghe. Nel momento più duro, lo hanno aiutato, e secondo lui, se ci fossero maggiori studi, si potrebbero trarre grandi benefici dall’utilizzo consapevole di alcune droghe. Secondo lui la dipendenza non viene data infatti dalle singole sostanze, ma è dentro di noi, ed è su quella che bisogna lavorare.

– Non è religioso, nel senso stretto del termine, ma ha dichiarato di avere una visione della vita più buddista che cattolica. Inoltre è affascinato anche dall’immaginario satanico, e ritiene che la Bibbia di Satana abbia una visione interessante che punta al miglioramento delle singole persone.

– Dove vive Theø? Dopo il successo è rimasto a Milano.

– Su Instagram Theø ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

