Il Solito Dandy: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore protagonista a X Factor 2023.

Il Solito Dandy è un artista che colpisce già dal nome, ancor prima che dall’aspetto. Cantautore di indubbio talento, si è presentato al grande pubblico attraverso l’edizione 2023 di X Factor, conquistando la grande opportunità di giocarsi le sue chance ai Live dopo un percorso importante nelle selezioni.

Ma chi si nasconde dietro questo nome d’arte così particolare? E quali sono le sue prospettive all’interno del mondo della musica italiana? Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Il Solito Dandy: biografia e carriera

Fabrizio Longobardi, questo il vero nome de Il Solito Dandy, è un artista classe 1993 originario di Torino. Appassionato d’arte fin da bambino, era solito dipingere mentre suo nonno ascoltava la musica lirica. Solo da adolescente, alla vigilia del suo esame di terza media, ha scoperto la propria passione per la chitarra elettrica.

Dopo aver collezionato alcune esperienze all’interno di diverse band al liceo, a 19 anni ha scelto di inseguire la strada cantautorale e si è trasferito a Roma per inseguire il suo sogno nel mondo della musica.

Nel corso della sua carriera ha già pubblicato due album, Buona felicità del 2017 e Turismo sentimentale, uscito nel 2022. La svolta del suo percorso artistico è però arrivata attraverso la partecipazione a X Factor 2023. Alle Audition è infatti riuscito immediatamente a colpire il pubblico con la sua interpretazione di Telefonami tra vent’anni di Lucio Dalla, in grado di strappare il ‘sì’ di tutti i giudici, ad eccezione di Ambra:

Passato alla fase dei Bootcamp, è stato scelto da Dargen D’Amico, e cantando il suo inedito Solo tu è riuscito a incuriosire il rapper. Si è così spinto fino agli Home Visit, dove ha deciso di giocarsi il tutto per tutto sorprendendo il giudice ancora una volta con una cover, 1950 di Amedeo Minghi. E ha fatto centro, visto che Dargen non ha avuto grandi dubbi e lo ha portato con sé ai Live.

Il suo percorso dal vivo è stato formato da queste esibizioni:

– La canzone dei vecchi amanti/La chanson des vieux amants, cover di Franco Battiato/Jacques Brel;

– Giulia, cover di Gianni Togni;

– Compagno di scuola, cover di Antonello Venditti;

– Ci vuole un fisico bestiale, cover di Luca Carboni;

– Un’emozione da poco, cover di Anna Oxa;

– Finalmente tu, cover degli 883;

– I giardini di marzo, cover di Lucio Battisti.

In semifinale ha presentato il suo inedito, Solo tu, e ha conquistato l’accesso per la finale del talent:

La vita privata di Il Solito Dandy: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Fabrizio e non sappiamo se abbia o meno una fidanzata.

Sai che…

– A Roma ha lavorato come commesso in un negozio per bambini.

– Ha studiato al Dams.

– La passione per la musica gli è stata tramandata dalla madre.

– Il suo nome d’arte non sarebbe altro che il soprannome che gli hanno dato al liceo i suoi compagni.

– Su Instagram Il Solito Dandy ha un account da diverse migliaia di follower.

– Anche su TikTok ha un profilo con cui è stato già in grado di raggiungere decine di migliaia di views grazie ad alcuni video molto divertenti.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni de Il Solito Dandy, ecco una playlist presente su Spotify:

