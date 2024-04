Dons: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante lettone di Hollow, protagonista all’Eurovision.

La Lettonia punta sull’esperienza all’Eurovision Song Contest 2024. Il paese baltico ha scelto di farsi rappresentare in questa edizione della kermesse da un artista non più giovanissimo, con una buona esperienza, soprattutto a livello nazionale, e con un talento innegabile. Si tratta di Dons, e promette di far parlare a lungo di sé. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Dons: biografia e carriera

Arturs Šingirejs, questo il vero nome di Dons, è nato a Saldus il 10 aprile 1984 sotto il segno dell’Ariete. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha studiato da giovanissimo pianoforte. Dopo aver per qualche tempo scelto di dedicarsi alla cucina, è tornato a interessarsi al mondo della musica nei primi anni Duemila, salendo alla ribalta grazie al trionfo nel programma Talantu fabrikā nel 2003.

mani uomo pianoforte

L’anno dopo ha pubblicato un album in studio in collaborazione con Lily, ottenendo il suo primo successo radiofonico con il brano Just for You. Successivamente ha cominciato la propria carriera da solista, pubblicando diversi lavori sia in lingua inglese che in lettone. In particolare con l’album Lelle ha vinto il Zelta Mikrofons, riconoscimento prestigioso in Lettonia, per il miglior album rock dell’anno.

Nel 2010 ha provato per la prima volta a partecipare all’Eurovision, arrivando secondo al processo di selezione del proprio paese. Ci ha riprovato quattro anni più tardi, nuovamente senza riuscire a ottenere il successo sperato.

Nonostante la leggera delusione per quanto accaduto, ha ottenuto altre soddisfazioni grazie ai successivi album pubblicati e a numerosi concerti di grande successo in Lettonia. Ormai forte di una carriera importante, nel 2021 ha cominciato a lavorare per la Universal Music Group, e di lì in avanti ha ottenuto la grande opportunità della sua vita.

Cosa fa oggi Dons?

Nel 2024 ha scelto di riproporsi nuovamente per l’Eurovision Song Contest, e stavolta è riuscito a vincere Supernova 2024, grazie al brano inedito Hollow. Sarà lui a rappresentare la Lettonia a Malmö.

Dons: la discografia in studio

2006 – Lights On

2008 – Lelle

2013 – Signāls

2014 – Varanasi

2015 – Sibīrija

2016 – Tepat

2018 – Namiņš. Kaste. Vārdi

2020 – Tūrists

La vita privata di Dons: moglie e figli

Non sappiamo se sia sposato, fidanzato o abbia figli. Sappiamo però che ha uno splendido cane e un rapporto fantastico con la sua famiglia.

Sai che…

– Quali sono le origini di Dons? Bielorusse da parte di padre, lettoni da parte di madre.

– Dove vive Dons? Probabilmente abita ancora in Lettonia.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Dons ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Dons, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM