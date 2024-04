Martina Stoessel: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante e attrice famosa per il suo ruolo da protagonista nella serie Violetta.

Martina Stoessel è l’attrice e cantante che in tutto il mondo è conosciuta come Violetta, per il suo ruolo nella celebre serie televisiva, mentre in Italia è salita agli onori della cronaca per essere la presunta nuova fiamma di Fedez dopo la rottura con Chiara Ferragni. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questa giovane e talentuosa artista.

Chi è Martina Stoessel: biografia e carriera

Martina Stoessel, conosciuta semplicemente come Tini Stoessel, è nata a Buenos Aires, in Argentina, il 21 marzo 1997 sotto il segno dell’Ariete. Fin da bambina instradata verso il mondo dell’arte, studia subito canto, pianoforte, commedia musicale, teatro musicale e anche danza.

A dieci anni debutta nella prima stagione de Il mondo di Patty, nota telenovela argentina. Nella stessa serie recita anche nella seconda stagione. Si tratta dei primi passi di una carriera folgorante.

Nel 2012 ottiene il ruolo della protagonista nella nuova serie televisiva prodotta tra America latina, Europa, Medio Oriente e Africa: Violetta. Grazie a questo ruolo conquista realmente il mondo, ottenendo anche premi importanti come il Nickelodeon Kids’ Choice Award nella categoria Artista latinoamericano favorito.

Viene confermata come protagonista anche nello spettacolo teatrale ispirato dalla serie televisiva. Forte di questo successo, tra il 2014 e il 2015 è diventata protagonista anche di alcuni programmi televisivi italiani come L’anno che verrà, Ballando con le stelle e Ti lascio una canzone.

Da Violetta, dopo la serie televisiva e lo spettacolo teatrale, è derivato anche un film, Tini, la nuova vita di Violetta, arrivato in Italia nel 2016. In accompagnamento alla pellicola è arrivato anche il primo album di Martina, Tini.

Negli anni successivi ha rilasciato numerosi singoli, comparendo tra l’altro con Flo Rida nel remix del brano La cintura di Alvaro Soler. Nel 2018 ha lanciato il suo secondo album, Quiero Volver, il primo veramente da Tini e non da Violetta. Ecco la title track:

Cosa fa oggi Martina Stoessel?

Che fine ha fatto Violetta? La popstar argentina per il momento si è staccata dai panni del suo personaggio e si sta dedicando attivamente alla musica, riuscendo a conquistare diversi successi anche di carattere internazionale. Nel 2022 ha pubblicato un nuovo lavoro, in cui sono presenti anche collaborazioni di prestigio come quelle con Christina Aguilera, Anitta e Becky G, oltre a Ozuna e Steve Aoki.

Martina Stoessel: la discografia da solista in studio

2016 – Tini

2018 – Quiero volver

2020 – Tini Tini Tini

2023 – Cupido

2024 – Un mechón de pelo

La vita privata di Martina Stoessel: fidanzato e Fedez

Martina è stata fidanzata per diverso tempo con il modello Pepe Barroso. La loro relazione non ha però resistito alle difficoltà e nel 2017 la cantante ha conosciuto una popstar colombiana, Sebastiana Yatra, con cui il feeling è stato fin dal principio straordinario.

I due sembravano destinati a mettere su famiglia, ma la loro relazione è tramontata prima del tempo. Dopo aver vissuto una bella storia anche con l’ex calciatore dell’Udinese Rodrigo De Paul, chiusa nel 2023, il suo nome è stato accostato con insistenza a Fedez, dopo la rottura tra quest’ultimo e Chiara Ferragni.

Cosa ci sia di vero non è dato sapersi per il momento. L’unico indizio riguardante il loro rapporto sarebbe stato l’improvviso follow del rapper al suo profilo su Instagram, peraltro non ricambiato nell’immediato.

Sai che…

– Martina Stoessel è alta 1 metro e 65.

– Il padre, Alejandro Stoessel, è un produttore discografico.

– Martina Stoessel ha origini italiane? A quanto sembra no, ma dovrebbe avere origini svizzere.

– Dove vive Martina Stoessel? Tini dovrebbe essere rimasta a vivere in Argentina, in particolare a Buenos Aires.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Ha doppiato il personaggio di Carrie nella versione italiana del film Monsters University.

– Ha interpretato il brano Libre Soy, versione spagnola di Let It Go, brano principale del film Frozen.

– Su Instagram Martina Stoessel ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok Tini ha un account ufficiale seguito da decine di milioni di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Martina Stoessel, ecco una playlist presente su Spotify:

