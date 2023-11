Thomas Doherty: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante e attore che ha avuto una storia con Dove Cameron.

Accostata da moltissimi media italiani, Dove Cameron non è solo una cantante e attrice amata dalla generazione Z, ma anche la presunta nuova fiamma di Damiano dei Måneskin. In passato è stata però legata a un altro cantante, con cui ha peraltro lavorato a lungo. Si tratta di Thomas Doherty, artista di origine scozzese diventato famoso grazie al suo talento e alla spinta della Disney. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Thomas Doherty: biografia e carriera

Thomas Anthony Doherty è nato il 21 aprile 1995 sotto il segno del Toro a Edimburgo, in Scozia. Appassionato di musica e recitazione fin da ragazzo, ha frequentato nel 2015 la MGA Academy of Performing Arts. Aveva già debuttato come attore un paio d’anni prima, all’interno del film Bunch of Mad Stuff.

Microfono

Entrato nel cast di The Lodge nel 2016, nello stesso anno prende parte al film Descendants 2, diventando amico di Cameron Boyce e conoscendo soprattutto Dove Cameron, con cui inizia ben presto un’importante storia d’amore.

La sua carriera prosegue da quel momento in poi su un buon livello. Entrato nel mondo Disney, riesce infatti a farsi apprezzare sul grande e sul piccolo schermo, e nel 2021 gli viene anche affidata la parte del protagonista nel reboot di Gossip Girl. Tra le sue ultime apparizioni cinematografiche vale la pena ricordare anche quella nel film horror The Ceremony – Invito mortale del 2022.

La vita privata di Thomas Doherty: chi è la fidanzata?

Thomas Doherty è stato fidanzato dal dicembre 2016 all’ottobre 2020 con l’attrice e cantante Dove Cameron, presunta nuova fiamma di Damiano David. Successivamente è stato immortalato anche insieme alla modella Yasmin Wijnaldum.

Sai che…

– Prima di diventare famoso ha lavorato sia come modello che all’interno di un ristorante.

– Su Instagram Thomas Doherty ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Riproduzione riservata © 2023 - NM