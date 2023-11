Ethan Torchio: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul batterista dei Måneskin che vive con… una gallina.

Tra i quattro Måneskin è forse il meno celebrato. Di certo non il meno amato. Stiamo parlando ovviamente di Ethan Torchio, l’anima ritmica della band, il batterista del gruppo romano. L’ultimo arrivato, quello che forse è riuscito in maniera più sorprendente ad affascinare i fan. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ethan Torchio: biografia e carriera

Ethan Torchio è nato a Roma l’8 ottobre 2000 sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica fin da bambino, cresce grazie al padre a stretto contatto con il mondo dello spettacolo. La svolta della sua vita arriva quando risponde su Facebook all’annuncio messo da una certa Victoria De Angelis. Si unisce a lei e agli amici Thomas Raggi e Damiano David e nascono così i Måneskin.

Ethan Torchio

Il gruppo, che si fa ascoltare sulle strade (fuor di metafora) romane, fa il grande salto nel 2017 a X Factor, arrivando fino al secondo posto dietro Lorenzo Licitra. Il loro successo prosegue con il primo album Il ballo della vita, trascinato da singoli come Torna a casa, e poi con Sanremo 2021, quando riescono ad arrivare al successo con Zitti e buoni.

Con lo stesso brano si presentano all’Eurovision e, a sorpresa, sbancano, diventando in pochissimi mesi delle star internazionali, una delle grandi speranze del rock, al punto da guadagnarsi un concerto in apertura dei Rolling Stones. A suon di premi internazionali e concerti da headliner in tutto il mondo, Ethan e gli altri ragazzi si sono quindi imposti come una delle più importanti rock band a livello mondiale.

La vita privata di Ethan Torchio: chi è la fidanzata

Ethan ha lungo è sembrato essere single. Della sua vita privata in effetti non si sapeva nulla. Anche sui social preferisce mostrare solo immagini della sua vita professionale, esplosa improvvisamente dopo la vittoria dell’Eurovision. Un indizio sulle sue avventure lo hanno però fornito gli stessi compagni di band, che hanno ammesso: “Lui è quello che ‘rimorchia’ di più“.

Sembra comunque che sia fidanzato ormai da diverso tempo con una ragazza di nome Laura Alfonsi Castelli.

Sai che…

– Suo padre Candido è un regista. La sua è una famiglia molto allargata: ha ben otto fratelli nati da tre madri differenti.

– Che origini ha Ethan Torchio? Nonostante in molti credano abbia origini asiatiche, è nato da padre italiano e madre danese.

– Ha sei fratelli e due sorelle, ma nati da tre madri diverse.

– Per un periodo hanno fatto scalpore le sue foto con un look biondo.

– Dove vive Ethan? Nella sua Roma.

– Pare che abbia come animale domestico… una gallina.

– Su Instagram ha un account ufficiale da milioni follower. Non sembrerebbe invece essere presente su TikTok, scelta in linea con il suo ‘profilo basso’.

