Neja: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice di Rivoli, una star della nostra musica dance.

Tra le grandi voci della musica dance italiana, capace di imporsi anche a livello internazionale, non può non essere ricordata anche Neja. Una grande cantante dal repertorio vasto e vario, in grado di passare dalla musica celtica al gospel.

Il suo successo più importante è arrivato però proprio in ambito dance, come dimostrato dai 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Neja: biografia e carriera

Agnese Cacciola, questo il vero nome di Neja, è nata a Rivoli, in provincia di Torino, il 15 agosto 1972 sotto il segno del Leone. Appassionata di musica fin da bambina, inizia a suonare il pianoforte all’età di 6 o 7 anni, proseguendo ininterrottamente fino ai 15.

Durante l’adolescenza si iscrive anche a una scuola di canto e in poco tempo entra in alcun i gruppi jazz e gospel locali, muovendo i primi passi della sua carriera anche sui palchi dei club piemontesi.

Microfono concerto

La svolta della sua vita avviene quando conosce nel 1996 il produttore Alex Bagnoli, che la sceglie per cantare il brano inedito Find Me, poi mai pubblicato. Da questo incontro arriva la prima firma su un contratto, e il conseguente passaggio dalla musica gospel e jazz alla dance. Un cambio di rotta che si rivelerà decisivo per la sua carriera.

Il primo grande successo per Neja arriva nel 1998 con il brano Restless. In pochi mesi diventa un grande tormentone estivo e le permette di raggiungere la vetta delle classifiche italiane dedicate al genere. Contemporaneamente, le permette di farsi conoscere anche a livello internazionale. Un’apertura globale confermata anche dal successivo The Game, brano di enorme successo.

Forte di questi risultati, Neja lancia il suo primo album, in cui varia dalla dance al pop, dall’R&B a brani più intimi e acustici. La sua carriera prosegue a cavallo tra vecchio e nuovo secolo, con successi come Singin’ Nanana, prima del suo debutto nel mondo dell’italo dance dal 2001 in poi. Una nuova svolta che arriva all’apice con il singolo Hot Stuff, un altro dei suoi grandi successi:

Da allora la sua carriera è proseguita senza più grandi successi internazionali, ma con costante voglia di sorprendere e stupire, tornando di tanto in tanto alla sua vecchia passione per il jazz e non disdegnando incursioni in altri generi musicali.

Cosa fa oggi Neja?

Continua a essere una delle voci italiane più apprezzate, protagonista anche in show come Arena ’60, ’70, ’80 e ’90 di Amadeus. Nel 2023 è apparsa nuovamente in televisione all’interno del programma Boomerissima condotto da Alessia Marcuzzi.

La vita privata di Neja: marito e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Sappiamo che ha una splendida figlia di nome Sophie e un bel gatto, ma non sappiamo se al momento abbia un fidanzato o meno. In passato ha avuto una relazione con Jeffrey Jay degli Eiffel 65, stando a quanto si vocifera.

Sai che…

– Neja ha preso parte al talent The Voice of Italy nel 2016, cantando durante le Blind Audition la propria Restless. Nell’occasione viene scelta da Raffaella Carrà e Dolcenera, e decide di unirsi proprio al team della cantante pugliese.

– Ha dichiarato di sognare di partecipare a Masterchef.

– Su Instagram Neja ha un account da decine di migliaia di follower. Non ha invece alcun profilo su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Neja, ecco una playlist dispobile su Spotify:

