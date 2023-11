Heartman: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper virale su TikTok con Esperienze nuove.

C’è un artista dalle “melodie nel cuore” che è diventato virale su TikTok e in Italia nell’autunno 2023. Si tratta di Heartman, il rapper di quella Esperienze nuove che lo ha trasformato in un meme a causa di una sua frase capace di creare un trend sui social: “Hai mai fatto un Capodanno in casa senza luci?“.

Un artista giovane e talentuoso diventato famoso anche grazie alle tante squadre di calcio che hanno utilizzato la sua canzone per creare reel e video su TikTok, prima ancora di essere scoperto da Fedez, che lo ha voluto fortemente consigliare ai suoi fan. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Heartman: biografia e carriera

Classe 1998, Heartman è un rapper proveniente dalla zona di Brescia. Appassionato di musica fin da ragazzo, è salito alla ribalta mediatica proprio grazie all’eco avuta sui social dalla sua Esperienze nuove, e da quel “Capodanno senza luci” che ha attirato le attenzioni dei creator e dello stesso Fedez.

Si tratta in effetti di un’espressione utilizzata nel gergo delle piattaforme social e sta a indicare un modo per esorcizzare un momento triste, una situazione vera, senza filtri. Un’espressione che lo stesso Fedez aveva ammesso, in una storia su Instagram, di non conoscere, al punto da essersi sentito un vero ‘boomer’ perché non riusciva a comprendere il senso di questo brano.

Per il resto, comunque, non si conoscono molti dettagli sulla carriera di questo giovane artista bresciano, ma è probabile che, dopo l’incredibile successo avuto da questa straordinaria hit, nel giro di non molto tempo potremo sentire parlare molto più spesso di lui.

Di seguito il video di Esperienze nuove:

La vita privata di Heartman: chi è la fidanzata?

Per il momento non si conosce né il vero nome del rapper bresciano, né qualunque altro dettaglio relativo alla sua vita privata e sentimentale.

Sai che…

– Tra i reel più visualizzati con la sua canzone hanno riscosso particolare successo quelli degli ex Juventus Edgar Davids e Mario Mandzukic.

– Anche l’Atalanta ha pubblicato un video diventato virale utilizzando Esperienze nuove di Heartman.

– Su Instagram Heartman ha un account da decine di migliaia di follower. Decisamente più famoso e seguito è però il suo profilo su TikTok.

