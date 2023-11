Giovanni Allevi: la carriera, la vita privata e alcune curiosità sul pianista e compositore di Come sei veramente.

Giovanni Allevi è uno dei pianisti e compositori più amati in Italia, un artista capace, come Ludovico Einaudi, di riuscire a conquistare sia parte del pubblico della musica classica, sia parte delle persone più abituate ad ascoltare musica leggera. Coraggioso e audace, ha lottato negli ultimi anni contro un brutto male, ma è sempre riuscito a mantenere la musica al centro della sua vita. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Giovanni Allevi: biografia e carriera

Giovani Allevi è nato ad Ascoli Piceno il 9 aprile 1969 sotto il segno dell’Ariete. Da sempre appassionato di musica, si è diplomato in pianoforte al conservatorio Morlacchi di Perugia nel 1990 e nel 2001 ha raggiunto lo stesso traguardo, ma in composizione, al conservatorio Verdi di Milano.

Tra i primi a credere in lui è Jovanotti, il quale pubblica nel 1997 per la sua etichetta Soleluna il suo primo album. Il disco, dal titolo 13 dita, ottiene un discreto successo. La sua carriera prosegue a cavallo tra i due secoli con altre apparizioni in album e concerti di vario genere, per poi arrivare alla pubblicazione di un nuovo disco solista, Composizioni.

Il suo terzo lavoro, No Concept, esce nel 2005, ed è il disco della sua carriera da pianista che gli regala una prima vera svolta: grazie al brano Come sei veramente (utilizzato per un famoso spot) arriva infatti al grande successo anche tra il pubblico generalista.

Forte di questo successo, pubblica un altro lavoro nel 2006, Joy, arrivando al disco d’oro. Tra impegni istituzionali e lavori teatrali, continua a sfornare ottimi lavori di musica contemporanea, tra cui Evolution e Alien.

Cosa fa oggi Giovanni Allevi?

Continua a essere uno dei compositori italiani più amati al mondo. Il suo ultimo album è Estasi del 2021. Dopo aver a lungo lottato contro una brutta malattia, nel 2023 è stato annunciato da Amadeus tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2024. Già in un’edizione targata Carlo Conti, del 2015, il pianista era stato protagonista come ospite.

Giovanni Allevi: la discografia in studio

1997 – 13 dita

2003 – Composizioni

2005 – No concept

2006 – Joy

2008 – Evolution

2010 – Alien

2012 – Sunrise

2013 – Christmas for you

2015 – Love

2017 – Equilibrium

2019 – Hope

2021 – Estasi

La vita privata di Giovanni Allevi: moglie e figli

Giovanni è sposato con Nada Bernardo, anche lei pianista, oltre che manager dell’artista dai capelli ricci. I due hanno già due figli: Leonardo e Giorgio.

Sai che…

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni di Giovanni Allevi.

– Dove vive Giovanni Allevi? Pur essendo cresciuto nelle Marche, dal 2000 si è trasferito a Milano per motivi di lavoro.

– Nel 2022 è stato colpito da un grave lutto familiare. La sorella Maria Stella è stata trovata senza vita nella sua casa di Ascoli Piceno. Secondo le indagini si potrebbe trattare di suicidio, causato dal fatto che la donna era da tempo malata.

– Giovanni si è laureato in Filosofia con 110 e lode all’Università degli Studi di Macerata.

– Allevi sta lottando dal 2022 con una brutta malattia, un mieloma.

– Che tumore ha Giovanni Allevi? Un mieloma multiplo che lo ha costretto a lungo a rimanere in ospedale per essere sottoposto a diverse cure. Durante la sua degenza l’artista ha sempre però voluto aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni.

– Giovanni Allevi soffre di un’altra malattia. Ha sofferto spesso di attacchi di panico ed è autistico ad alta funzionalità (soffre per l’ex sindrome di Asperger).

– Ha suonato nella Banda dell’esercito italiano durante il periodo di leva.

– È un grande amico di Saturnino Celani, il bassista di Jovanotti. Non a caso il pianista ha suonato anche in alcuni concerti del cantautore di Cortona.

– Ha affiancato in un tour anche Luciano Ligabue.

– Ha composto l’inno della Serie A di calcio, O generosa.

– Nel 2008 ha diretto il concerto di Natale nel Senato della Repubblica.

– Gli è stato dedicato un asteroide.

– Su Instagram Giovanni Allevi ha un account ufficiale da oltre migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo ufficiale.

