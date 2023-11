Gabry Ponte: la carriera, la vita privata e le curiosità sul deejay diventato famoso insieme agli Eiffel 65.

Di artisti della musica dance capaci di diventare icone mainstream in Italia non ce ne sono tanti. Uno di questi è però sicuramente Gabry Ponte, producer e dj capace di fare la storia dell’Europop e dell’Eurodance con gli Eiffel 65, prima di diventare un personaggio straordinario in solitaria. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Gabry Ponte: biografia e carriera

Gabriele Ponte è nato a Torino il 20 aprile 1973 sotto il segno dell’Ariete. La sua carriera inizia nella BlissCo. in qualità di deejay nel 1993. Tra un remix e una residence come dj in un parco acquatico, inizia a collaborare sul finire degli anni Novanta con Maurizio Lobina e Jeffrey Jey: nascono gli Eiffel 65.

Gabry Ponte

Il 1999 è l’anno del loro più grande successo, il tormentone Blue (Da ba dee), che conquista il primo posto in classifica in oltre 24 paesi. Grazie a questo incredibile exploit, gli Eiffel ottengono anche una nomination ai Grammy come Miglior artisti dance dell’anno.

Da solista ottiene un grandissimo successo nel 2002 con il remix di un classico portato alla ribalta da Fabrizio De André, Geordie, versione italiana di una ballata inglese del XVI secolo. Dopo qualche mese lancia il suo primo album eponimo album da solista. Nel frattempo continua la carriera anche negli Eiffel 65, partecipando a Sanremo nel 2003 con il brano Quelli che non hanno età.

Nel 2004 pubblica il suo secondo album solista, Dottor Jekyll & Mister DJ. Un disco che viene trascinato da un singolo di grandissimo successo, Figli di Pitagora, che lo vede collaborare per la prima volta con il rocker Little Tony, simbolo della musica italiana degli anni Sessanta.

Tra radio, serate e remix, nel corso degli anni Duemila Gabry diventa uno dei nomi di punta della musica dance italiana ed europea più in generale, collaborando con artisti del calibro di Marracash, Jovanotti, Pitbull e Shaggy. Tra i suoi più grandi successi in anni recenti, ricordiamo il singolo del 2016 Che ne sanno i 2000, in collaborazione con il rapper Danti.

Il 2019 è l’anno de Il calabrone, singolo lanciato con la collaborazione di Edoardo Bennato e Thomas Bocchimpani, ex artista di Amici. Cosa fa oggi Gabry Ponte? Continua a esibirsi in giro per il mondo, e non disdegna di tanto in tanto anche qualche apparizione in televisione.

La vita privata di Gabry Ponte: moglie e figli

Da anni i fan e le fan di Gabry si chiedono chi sia la moglie e se abbia figli, ma Ponte è sempre stato riservato sulla sua vita sentimentale. Di fatto, non sappiamo se sia sposato o meno. L’unica cosa che sappiamo è che passano gli anni ma il buon Ponte continua a essere in grandissima forma.

Nel 2021 è diventato papà per la prima volta. Nel mese di giugno è venuta al mondo infatti la piccola Alice, una grandissima gioia nella sua vita. Anche in quest’occasione non ha però svelato l’identità della sua compagna.

Sai che…

– Ha fondato la casa discografica Dance and Love nel 2007.

– Ha lavorato al remix di Dragostea din tei di Haiducii, facendolo diventare un tormentone in Italia.

– Perché Gabry Ponte ha lasciato gli Eiffel 65? Nonostante sia passato molto tempo, i fan del gruppo continuano a porsi questa domanda periodicamente. A quanto pare il motivo sta nell’impossibilità di coniugare il suo impegno nella carriera da solista con quello della band. Inoltre, all’epoca non era d’accordo con il cambiamento di sonorità che gli altri membri del gruppo volevano intraprendere.

– Nel 2013 è stato giudice del serale di Amici di Maria De Filippi, ruolo confermato anche nell’edizione successiva. Torna nel programma, sempre come giudice, anche nel 2020.

– Qual è la malattia di Gabry Ponte? Il deejay nel 2021 si è dovuto operare per una malattia congenita al cuore. Fortunatamente l’intervento è perfettamente riuscito, e nel giro di poco tempo l’artista è stato dimesso dall’Ospedale Molinette di Torino.

– Il 30 luglio 2009, con Dj Paky, ha prodotto un tributo per la popstar Michael Jackson.

– Con la sua Discoteca italiana ha partecipato come ospite fisso nel cast di Battiti Live dal 2013 al 2023.

– Su Instagram Gabry Ponte ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok è una vera star, con milioni di like ai suoi video caricati sul profilo ufficiale.

Di seguito Che ne sanno i 2000, una delle canzoni di Gabry Ponte più famose degli ultimi anni:

