Chi è Tommaso Ottomano, il musicista che suona a Sanremo con Lucio Corsi

Tommaso Ottomano: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul chitarrista e regista a Sanremo 2025 con Lucio Corsi.

Se Lucio Corsi è stato per molti la grande sorpresa e rivelazione del Festival di Sanremo 2025, sotto le luci dei riflettori ha trascinato con sé anche Tommaso Ottomano, il chitarrista che lo ha accompagnato durante le serate della kermesse. Un chitarrista che in realtà è, più che altro, un regista. O meglio un artista a tutto tondo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Tommaso Ottomano: biografia e carriera

Sulla sua biografia non si hanno molte informazioni. Non sappiamo quale sia la sua data di nascita e il suo segno zodiacale, ma sappiamo che non è solo un musicista, ma anche un compositore, un sound designer e un produttore, presente nel roster dell’etichetta discografica Sugar.

Lucio Corsi – www.notiziemusica.it

PH credits: Simone Biavati

Più che come musicista, prima di Sanremo è stato però conosciuto da molti per la sua attività di regista. Non di film o cortometraggi, bensì di videoclip musicali. C’è infatti la sua firma dietro molti dei video più sperimentali e interessanti degli ultimi anni, almeno a livello italiano.

Ha infatti girato per artisti come i Måneskin, Jovanotti, i Baustelle e ovviamente anche lo stesso Lucio Corsi. Nella sua carriera c’è però stato spazio anche per la scrittura e la regia di alcune campagne pubblicitarie rimaste nella memoria collettive, per marchi del calibro di Prada, Gucci, Versace, Armani, Bulgari e molti altri brand legati alla moda.

Da musicista e produttore affermato, ha lavorato ad alcuni album di Corsi, ma anche di altri artisti tra i più promettenti e originali della nostra musica, come Ginevra e Chiello. A renderlo però un personaggio mediaticamente riconoscibile è stata proprio la sua presenza, in qualità di chitarrista, al Festival di Sanremo 2025 con Lucio Corsi.

La vita privata di Tommaso Ottomano: moglie e figli

Sulla sua vita sentimentale non abbiamo alcuna informazione. Non sappiamo se sia sposato, se sia single e se abbia dei figli. Sui social preferisce infatti solo mostrare alcuni momenti riguardanti la sua carriera.

Sai che…

– Per due volte ha vinto il premio di Regista dell’anno ai Videoclip Music Awards.

– In carriera ha realizzato i cortometraggi originali Paura, ispirati alle colonne sonore del cinema italiano durante i mitici anni Settanta.

– Il suo rapporto con Corsi va ben oltre quello lavorativo. I due sono molto amici, e anzi sui social lo stesso Tommaso ha definito Lucio un fratello.

– Nel video di Volevo essere un duro, da lui girato, sono presenti anche gli attori Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini.

– Non sappiamo precisamente dove abiti, ma dovrebbe vivere a Milano.

– Anche sui suoi guadagni e il suo patrimonio non abbiamo informazioni.

– Su Instagram ha un account da decine di migliaia di follower.