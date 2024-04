Chi è Iolanda, la cantante di Grito all'Eurovision

Iolanda: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante portoghese protagonista all’Eurovision.

Ancora una volta il Portogallo si affida al fado per sorprendere il pubblico dell’Eurovision. A rappresentare il popolo lusitano sarà nel 2024 Iolanda, un’artista di grande talento in grado di farsi apprezzare dal pubblico già all’interno di un talent molto apprezzato nel proprio paese. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Iolanda: biografia e carriera

Iolanda Costa è nata il 4 novembre 1994 sotto il segno dello Scorpione a Figueira da Foz. Trasferitasi da bambina a Pombal insieme alla sua famiglia, ha dimostrato fin da subito di avere una grande passione per la musica. Una vocazione che non passa inosservata dai suoi genitori, che accettano di sostenerla e le permettono di iscriversi prima a una scuola di musica, poi al conservatorio.

Eurovision Song Contest

La prima grande esperienza della sua carriera arriva a 14 anni. Ancora giovanissima, Iolanda prende parte alla prima edizione dello show Una canção para ti. Un’esperienza importante che si ferma però alla seconda serata con una dolorosa eliminazione.

Tenta la fortuna in un programma televisivo anche nel 2012, prendendo parte a Ídolos, in questo caso senza accedere alla fase delle esibizioni dal vivo. Trasferitasi a Lisbona per studiare comunicazione all’Università, nel 2014 si ridà un’altra speranza, partecipando alla seconda stagione di The Voice Portugal. Nonostante una buona performance alle Blind Audition, non riesce a impressionare nessuno dei quattro giudici.

Una delusione clamorosa che la porta ad abbandonare la speranza televisiva. Si esibisce negli anni successivi all’interno di bar e locali, ma per trovare una nuova luce è costretta a trasferirsi a Londra, dove studia composizione musicale al British and Irish Institute of Modern Music.

Cosa fa oggi Iolanda?

Nel 2022 ha debuttato al Festival da Canção, la kermesse lusitana per scegliere il rappresentante di Lisbona all’Eurovision. Non riesce però a conquistare la vittoria. Ci riprova nel 2024, stavolta con il brano Grito. Sorprendentemente diventa la favorita per la vittoria finale e conferma i pronostici ottenendo il massimo punteggio da parte della giuria e il secondo posto nel televoto, conquistando il diritto di esibirsi a Malmö.

La vita privata di Iolanda: chi è il fidanzato?

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale della cantautrice portoghese e non sappiamo se sia fidanzata o meno.

Sai che…

– Dove vive Iolanda? Non sappiamo se abiti a Londra o a Lisbona in questo momento.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Iolanda ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Iolanda, ecco una playlist presente su Spotify: