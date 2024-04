Eden Golan: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante israeliana protagonista all’Eurovision.

Mai come nel 2024 si è parlato molto di Israele all’Eurovision. E non per il valore della sua rappresentante, Eden Golan, bensì per il fatto che questa edizione è la prima con il paese coinvolto in una vera e propria guerra. Non a caso, in molti avrebbero voluto l’esclusione di Gerusalemme da questa edizione. I vertici dell’Eurofestival hanno però preso una decisione differente, pur proibendo alla cantante di presentare un brano, October Rain, incentrato sui tragici fatti del 7 ottobre. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera di questa cantante e sulla sua vita privata.

Chi è Eden Golan: biografia e carriera

Eden Golan è nata a Kfar Saba il 5 ottobre 2003 sotto il segno della Bilancia. Figlia di genitori ebrei arrivati in Israele dall’Unione Sovietica, successivamente è tornata in Russia con la famiglia, vivendo a Mosca per ben tredici anni. A causa delle troppe manifestazioni antisemite cresciute nel paese guidato da Putin, la famiglia Golan decide però di tornare nuovamente in Israele.

Israele

Appassionata di musica fin da bambina, nel 2015 prende parte a Junior EuroSong, il contest di selezione russo per il Junior Eurovision, arrivando quinta. Conquista popolarità e successo nel 2018, quando prende parte alla quinta edizione di The Voice Kids, nella versione russa. Riesce infatti grazie a quell’avventura a farsi conoscere, e a conquistare la collaborazione con il musicista israeliano Yinon Yahel.

Cosa fa oggi Eden Golan?

Tornata stabilmente in Israele, ha partecipato nel 2023 al talent I Can See Your Voice, senza ottenere grande successo. Verso la fine dell’anno punta a un obiettivo ancora più ambizioso: partecipa al talent HaKokhav HaBa L’Eurovizion. A sorpresa viene proclamata vincitrice, e conquista un posto per l’Eurovision Song Contest di Malmö. Nella kermesse presenterà il brano Hurricane:

La vita privata di Eden Golan: chi è il fidanzato?

Non conosciamo dettagli sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se sia fidanzata o meno. Quel che è certo è che ama viaggiare, come confermato sui suoi social.

Sai che…

– Suo malgrado è finita all’interno di un ciclone mediatico a causa della partecipazione di Israele all’Eurovision. Sui social lei ha però postato un nastro giallo, che può significare la voglia del ritorno a casa di persone care, o delle proprie truppe, in chiave evidentemente antibellicista.

– Dove vive Eden Golan? Negli ultimi anni è tornata definitivamente in Israele.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Eden Golan ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok con il suo account è una delle cantanti dell’Eurovision più seguite.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Eden Golan, ecco una playlist presente su Spotify:

