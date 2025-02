Chi è Topo Gigio e perché sarà a Sanremo con Lucio Corsi

Topo Gigio: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul topo cantante protagonista a Sanremo.

La grande sorpresa della serata dei duetti del Festival di Sanremo 2025 è il grande ritorno di Topo Gigio. Il pupazzo antropomorfo più amato dagli italiani, una vera superstar protagonista in passato anche di programmi internazionali come l’Ed Sullivan Show, è stato scelto infatti come spalla nella serata dei duetti dall’istrionico Lucio Corsi. In attesa di vederlo nuovamente all’opera, scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera del topo creato da Maria Perego e Federico Caldura.

Chi è Topo Gigio: la biografia e la carriera

Il topo cantante che ha regalato tanti sorrisi agli italiani nel corso di oltre cinquanta anni ha fatto il suo esordio assoluto nel 1959, nella trasmissione Serata di Gala. Creato da Maria Perego e da suo marito Federico Caldura, con l’auto del regista Guido Stagnaro, il topo in questa sua prima versione può vantare addirittura la voce di un grandissimo nome della musica italiana come Domenico Modugno.

Domenico Modugno

Dall’anno successivo Topo Gigio diventa protagonista di un programma per bambini, intitolato Storie di Topo Gigio, e dal 1961 ottiene la voce di Peppino Mazzullo, che ne rimane il doppiatore ufficiale per ben quaranticinque anni, incidendo buona parte della sua discografia.

Protagonista di tanti programmi televisivi, tra cui Carosello, ma anche di pellicole cinematografiche come Le avventure di Topo Gigio, negli anni Sessanta vive un momento di vera gloria, arrivando a diventare, tra il 1962 e il 1969, uno degli ospiti più assidui dell’Ed Sullivan Show, collezionando ben cinquanta apparizioni nel talk show più famoso d’America.

Negli anni Settanta pubblica per la prima volta il suo singolo più iconico, Strapazzami di coccole, poi rilanciato negli anni Novanta da Non è la Rai. Guest star di tanti programmi, dallo Zecchino d’oro a diversi show dedicati ai più piccoli, Topo Gigio continua a vivere una carriera da star.

Nel 2004 passa a Mediaset. Tre anni dopo, Mazzullo viene sostituito da Davide Garbolino come suo doppiatore. Quest’ultimo a sua volta cede il posto nel 2010 all’attore Leo Valli. Nel 2017 ritroviamo Topo Gigio allo Zecchino d’oro, accanto a Carlo Conti. Due anni dopo, il 7 novembre 2019, Gigio deve però dire addio a sua ‘madre’. Maria Perego muore infatti a Milano all’età di 95 anni.

Nonostante questo, la carriera di Topo Gigio prosegue senza sosta, si sposta anche sul web gli permette nel 2025 di conquistare anche la sua prima apparizione in gara, nella serata delle cover, al Festival di Sanremo. Nell’occasione affiancherà Lucio Corsi per cantare Nel blu dipinto di blu.

La scelta è stata spiegata dallo stesso artista toscano: “Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento. Inoltre Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone“.

Sai che…

– Topo Gigio è alto circa venti centimetri.

– La voce di Topo Gigio è generalmente grave, con salti improvvisi in un falsetto molto acuto.

– Il suo carattere è fortemente improntato a un dolce romanticismo. Di fatto, Gigio è un topo puro e dotato di un leggero senso dell’umorismo.

– Superstar in tutto il Sudamerica, ma anche in Giappone e nei paesi balcanici, oltre che in diversi paesi europei, Topo Gigio è addirittura stato la mascotte della squadra di calcio dell’Huracan Buceo di Montevideo.

– Su Instagram Topo Gigio ha un account da decine di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Topo Gigio, ecco una playlist presente su Spotify: