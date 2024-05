Chi è Chanel, la cantante cubana rappresentante della Spagna all’Eurovision

Chanel Terrero: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante di SloMo, protagonista all’Eurovision 2022.

A portare in alto la bandiera della Spangna all’Eurovision 2022 è stata una cantante che ha origini cubane. Si chiama Chanel, e si è imposta come una delle possibili rivelazioni della kermesse. Apprezzata da un vasto pubblico in tutto il mondo, anche per la sua professione di attrice, è stata una delle grandi protagoniste di quell’edizione, piazzandosi al terzo posto nell’edizione di Torino, davanti anche ai nostri Mahmood e Blanco. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Chanel Terrero: biografia e carriera

Chanel Terrero Martínez è nata all’Avana, Cuba, il 28 luglio 1991 sotto il segno del Leone. Trasferitasi già da bambina, all’età di 3 anni, con la famiglia in Spagna, e in particolare in Catalogna, ha mostrato fin da subito una propensione per il mondo dello spettacolo e della musica. Dopo aver preso lezioni di danza classica, canto e recitazione, durante l’adolescenza ha scelto di inseguire il sogno di diventare un’attrice e si è spostata a Madrid.

Il suo percorso passa attraverso la partecipazione ad alcuni musical, alcuni anche molto importanti a livello internazionale, e in pochi anni Chanel riesce a debuttare anche in televisione e al cinema.

La musica resta in disparte fino al 2021, quando sceglie di partecipare al Benidorm Fest 2022, l’evento per selezionare il rappresentante della Spagna all’Eurovision. All’interno della kermesse presenta il suo inedito SloMo e, tra la sorpresa degli scettici, riesce a ottenere il pass per la grande sfida di Torino.

Cosa fa oggi Chanel

Grandissima protagonista a Torino, nell’edizione italiana dell’Eurovision, con la sua SloMo è riuscita a conquistare il podio, arrivando al terzo posto su 25 partecipanti, con un totale di ben 459 punti, apprezzatissima sia dalla giuria che dal televoto. Un risultato per certi versi storico: era dal 1995 che la Spagna non arrivava così in alto in classifica. Successivamente ha continuato la sua carriera, continuando a scalare le classifiche.

– Nel 2010 ha ballato insieme a Shakira in un’esibizione della popstar colombiana agli MTV Europe Music Award.

– Tra i musical in cui ha recitato ci sono anche Mamma Mia!, Flashdance e The Lion King.

– In Italia è conosciuta per aver preso parte anche alla telenovela spagnola Il segreto.

