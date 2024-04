Chi sono i Nebulossa, il duo di Zorra all'Eurovision

Nebulossa: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul duo spagnolo dell’Eurovision Song Contest 2024.

Se un pezzo di Spagna all’Eurovision 2024 sarà rappresentato anche dai Megara, gruppo protagonista con la bandiera di San Marino, a portare in alto il vessillo giallorosso iberico saranno gli elettrici Nebulossa. Un duo eclettico pronto a sorprendere tutti sul palco di Malmö con la propria energia. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla loro carriera.

Chi sono i Nebulossa: la carriera

I Nebulossa nascono a Ondara, nella comunità valenciana, nel 2018, dall’incontro della cantante María Bas, conosciuta come Mery, e del tastierista Mark Dasousa. Un incontro piuttosto casuale, avvenuto all’interno di un ascensore.

Uniti da una grandissima passione per la musica, Mery e Mark nel 2019 pubblicano il loro primo EP, seguito due anni dopo da un vero e proprio album di debutto, Poliédrica de mí. Desiderosi di raggiungere un ampio consenso a livello popolare, nel 2022 prendono parte a Una voce per San Marino 2023 per cercare di arrivare all’Eurovision. Non riescono però ad accedere alle semifinali.

Cosa fanno oggi i Nebulossa?

Senza perdersi d’animo, i Nebulossa hanno scelto quindi di tentare la strada più impervia per raggiungere il palco dell’Eurovision, partecipando alla selezione per il Benidorm Fest, la kermesse per scegliere il rappresentante spagnolo nel contest europeo.

Sorprendentemente, con la loro Zorra il duo riesce a conquistare il primo posto nella semifinale del 30 gennaio e ottiene una straordinaria vittoria il 3 febbraio 2024, approdando all’Eurovision Song Contest 2024 di Malmö tra lo stupore generale.

Sai che…

– Cosa significa il loro nome? Prende semplicemente ispirazione dalle nebulose ed è nato dopo che entrambi hanno visitato l’osservatorio astronomico di Rialp. La doppia ‘s’ vuole essere un omaggio al dialetto valenciano.

– Non conosciamo alcun tipo di dettaglio sui Nebulossa e non sappiamo se abbiano dei partner nelle risperttive vite private. Sui social sono però molto attivi e spesso si mostrano insieme.

– Dove abitano i Nebulossa? Continuano a essere legati alla comunità valenciana.

– Su Instagram hanno un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Sono presenti con un account anche su TikTok.

