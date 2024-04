Chi è Machine Gun Kelly, il rapper che ha fatto innamorare Megan Fox

Machine Gun Kelly: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper e attore di Bloody Valentine e Rap Devil.

Machine Gun Kelly è uno dei rapper più controversi dell’attuale scena hip hop americana. Un artista che non segue le mode, e mescola senza troppa attenzione alla logica il rap duro e puro con il punk, l’emo e la musica alternativa. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata, molto chiacchierata sia negli States che nel resto del mondo.

Chi è Machine Gun Kelly: biografia e carriera

Colson Baker, questo il vero nome di Machine Gun Kelly, è nato a Houston, in Texas, il 22 aprile 1990 sotto il segno del Toro. Durante la sua infanzia e adolescenza è solito trasferirsi da una parte all’altra del globo, passando dall’Egitto alla Germania, prima di stabilirsi in America e girare per varie città. Trova una discreta stabilità a Denver, ma non la felicità: il padre soffre infatti di depressione a causa della mancanza di lavoro, mentre lui è costretto a subire il bullismo da parte di alcuni ragazzi del suo quartiere.

Machine Gun Kelly

Si avvicina al mondo dell’hip hop durante le medie, ascoltando rapper del calibro di Ludacris, DMX e soprattutto Eminem. Quando il padre si arruola e si trasferisce in Kuwait, Colson è costretto ad andare a vivere da una zia.

In questo periodo inizia a provare alcune droghe, ma registra anche il suo primo tape amatoriale, abbandonando gli studi. Con costanza e grande convinzione inizia a far girare il suo nome, e nei primi anni Duemiladieci diventa una delle star emergenti della nuova scena rap.

Nel novembre 2010 produce il mixtape Lace Up, in cui è contenuto il brano Cleveland, che diventa in breve tempo un inno alla città in cui è cresciuto negli anni della sua formazione artistica. Il pezzo viene scelto nelle partite casalinghe della franchigia NBA dei Cavaliers.

Il suo primo album ufficiale, intitolato sempre Lace Up, arriva nell’ottobre del 2012. Il secondo disco, General Admission, è datato 2015. Il grande successo internazionale arriva però con il singolo Bad Things del 2016, in collaborazione con Camila Cabello:

Dopo questo successo pubblica un altro album, Bloom, seguito nel 2019 da un quarto disco, Hotel Diablo, in cui è presente anche il brano Hollywood Whore, omaggio al leader dei Linkin Park Chester Bennington.

Cosa fa oggi Machine Gun Kelly?

Oggi Machine Gun Kelly continua a essere uno dei rapper più amati e discussi d’America. Ha pubblicato nel 2020 il brano Bloody Valentine, nel cui video è presente Megan Fox:

Negli ultimi anni ha pubblicato diversi album di grande successo, e nel 2024 ha rilanciato ancora le sue ambizioni con il singolo Don’t Let Me Go.

Machine Gun Kelly: la discografia in studio

2012 – Lace Up

2015 – General Admission

2017 – Bloom

2019 – Hotel Diablo

2020 – Tickets to My Downfall

2022 – Mainstream Sellout

La vita privata di Machine Gun Kelly: fidanzata e figli

Nonostante sia molto giovane, Colson ha già una figlia, Casie, nata nel 2008. Il rapporto tra lui e la madre della piccola è ancora buono, nonostante la relazione tra i due sia finita da molto tempo. Nell’estate 2020 il rapper ha annunciato di aver iniziato una relazione proprio con Megan Fox, l’attrice e modella protagonista del video di Bloody Valentine.

Sai che…

– Il suo nome d’arte gli è stato dato dai fan per il suo stile veloce.

– Il rapporto tra Machine Gun Kelly ed Eminem non è dei più amichevoli. Nle 2018 in Rap Devil Colson ha attaccato l’ex idolo, dopo essere stato a sua volta attaccato dal rapper di Detroit nel brano Not Alike. A scatenare la faida sono stati i commenti fatti da Kelly sulla figlia di Eminem, Hailie Mathers.

– Colson è alto 1 metro e 92.

– Ha avuto un problema di dipendenza dall’eroina e ha dichiarato di far abitualmente uso di marijuana.

– Dove vive Machine Gun Kelly? Dovrebbe risiedere ancora a Cleveland.

– Il suo patrimonio è stimato sugli 8 milioni di dollari in costante crescita.

– Tra le sue fonti d’ispirazione, oltre a rapper come Eminem, ci sono anche rock band come i Guns N’ Roses e i blink-182.

– Non solo musicista. Colson è anche uno stimato attore, e ha recitato in film come Nerve e Bird Box.

– Su Instagram ha un account ufficiale in cui condivide anche foto della sua vita privata. Anche su TikTok ha un account da diversi milioni di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Machine Gun Kelly, ecco una playlist presente su Spotify: