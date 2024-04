Chi è Leon Faun, il ‘fauno’ del rap italiano

Leon Faun: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper italiano che attinge dal mondo del fantasy per scrivere rime molto originali.

Se c’è un rapper italiano in grado di distinguersi dalla massa tra le nuove stelle emergenti del genere, questo è certamente Leon Faun. A renderlo unico è l’immaginario in cui ha scelto d’inserire la sua arte. Altro che gangstar e street life più o meno fittizia: il ‘fauno’ pesca a piene mani dal fantasy, dallo steam punk, dalla mitologia e da tutte le altre passioni nerd che colorano la sua vita.

Non a caso, è riuscito a conquistare l’attenzione di tantissimi fan e anche di parte della critica, per il suo essere un caso raro nella nostra scena rap. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Leon Faun: biografia e carriera

Leon de la Vallée, questo il vero nome di Leon Faun, è nato a Fiumicino il 7 maggio 2001 sotto il segno del Toro. Fin da bambino si appassiona alla muisca, in particolare al rock di Jimi Hendrix. Solo qualche anno dopo la sua attenzione si sposta verso il rap grazie alla scoperta di Eminem. Decide quindi in questo periodo di provare a scrivere le sue prime canzoni. E ci prende subito gusto.

Leon Faun

Nel 2015 escono i suoi primi brani su internet e nel 2017 lancia un ep in collaborazione con Duffy, il suo producer di fiducia, e con un altro dei producer e talenti emergenti dell’hip hop italiano di quegli anni: tha Supreme.

Dal 2018 in poi adotta il suo attuale nome d’arte e dà sfoggio della sua passione per il fantasy con canzoni come Horia, Cioccorane e soprattutto Oh cacchio, brano che chiude un ciclo incentrato sul personaggio di Mairon.

Arriva così l’appuntamento con la grande svolta della sua vita. Nel luglio 2021 è uscito il suo primo album solista, C’era una volta, arricchito da featuring importanti come quelli con Madame, Ernia e Dani Faiv, che confermano quando Leon sia uno dei giovani più apprezzati dall’intera scena rap italiana.

Di seguito il video della sua Alla luna:

Cosa fa oggi Leon Faun?

Dopo aver raggiunto il successo nel periodo post Covid, tra il 2022 e il 2023 ha lanciato una serie di singoli molto apprezzati dal pubblico, da Vestito male ad Anima, fino ad arrivare a Funerale mio, singolo estratto dal suo secondo album, Leon, pubblicato nel 2024.

Leon Faun: la discografia in studio

2021 – C’era una volta

2024 – Leon

La vita privata di Leon Faun: chi è la fidanzata?

Sulla sua vita fuori dal personaggio che interpreta non ci sono molte informazioni. Non sappiamo se oggi abbia una fidanzata o se sia ancora single, concentrato soprattutto su una carriera che sta finalmente decollando.

Sai che…

– Cosa c’entra Leon Faun con Sanremo? Nel 2023 era tra gli artisti selezionati nella sezione Giovani, ma non è riuscito a raggiungere il palco dell’Ariston.

– Il suo rapporto con il produttore Duffy è solidissimo: i due si conoscono e sono amici fin dall’asilo.

– In un’intervista a Rolling Stone ha dichiarato che i suoi antenati appartenevano a una famiglia nobile e ricca che ha cercato fortuna in Italia, ma fallendo. Il nome Leon lo hanno scelto invece i suoi genitori, che definisce come dei ‘fuori di testa’.

– Ma chi è il padre di Leon Faun? Maurizio de la Vallée, musicista morto nel 2019. Sua madre è invece l’attrice Gaia Labiso.

– Dove vive Leon Faun? Non sappiamo se sia rimasto a Fiumicino o abbia scelto di trasferirsi altrove.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Come attore ha già recitato in un film, La terra dei figli.

– Su Instagram Leon Faun ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale seguito da moltissime persone.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Leon Faun, ecco una playlist presente su Spotify: