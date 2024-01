Chi è Andrea Bonomo, autore di molti successi di Sanremo

Andrea Bonomo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su un cantautore diventato famoso anche nell’ambiente di Sanremo.

Tra i tanti autori che hanno fatto, anche lontano dai riflettori, la storia del Festival di Sanremo, c’è anche Andrea Bonomo. Artista che ha provato a farsi strada nel mondo della musica anche partecipando come concorrente alla kermesse, negli ultimi anni è diventato uno degli autori più apprezzati, capace di collaborare con tanti artisti di diversa estrazione. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Andrea Bonomo: biografia e carriera

Andrea Bonomo è nato a Gallarate, in provincia di Varese, l’11 dicembre 1978 sotto il segno del Sagittario. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha iniziato la sua carriera come cantante prima di diventare un autore tra i più apprezzati nel mondo della musica italiana.

Chitarra e microfono

Nel 2008 ha fatto il suo esordio al Festival di Sanremo nella categoria Giovani, in una delle tante edizioni condotte da un volto storico della kermesse, Pippo Baudo. Nell’occasione presenta il brano Anna, scritto insieme a Luca Chiaravalli e primo estratto dal suo album d’esordio, 11-12.

Non riesce a conquistare la vittoria e da quel momento in poi la sua carriera vira in maniera sensibile solo sulla scrittura di canzoni per tanti artisti differenti, da Eros Ramazzotti a Dargen D’Amico, passando per Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, ma anche Le Vibrazioni, Paola Turci e Nek.

Cosa fa oggi Andrea Bonomo?

Continua a scrivere canzoni per alcuni dei più grandi nomi della nostra musica. Al Festival di Sanremo 2024 ha co-firmato Pazza di Loredana Bertè.

La vita privata di Andrea Bonomo: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale, ma sappiamo che è sposato con una donna di nome Giada e che nel 2010 hanno avuto una figlia, Nilde.

Sai che…

– Ha origini siciliane.

– È stato autore anche di alcuni brani presentati durante X Factor e The Voice of Italy negli scorsi anni.

– Tra i brani sanremesi più famosi che portano anche la sua firma ricordiamo Sincero di Bugo e Morgan e Dove si balla di Dargen D’Amico.

– È un omonimo e quasi coetaneo di un altro Andrea Bonomo, storico compagno di Giusy Ferreri.

