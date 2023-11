Victoria De Angelis: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla bionda bassista dei Måneskin.

Da anni ormai è sulla bocca di tutti insieme ai Måneskin, il gruppo italiano più famoso e premiato al mondo. Stiamo parlando di Victoria De Angelis, con Damiano il vero leader carismatico della formazione capace di vincere a Sanremo, all’Eurovision e anche in manifestazioni come gli Mtv Ema. Andiamo a scoprire le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata sulla bionda musicista che ha conquistato il mondo intero.

Chi è Victoria De Angelis: biografia e carriera

Victoria De Angelis è nata a Roma il 28 aprile 2000 sotto il segno del Toro. Di origini danesi, si appassiona alla musica già da bambina e a 8 anni inizia già a suonare la chitarra, per poi passare al basso attorno agli 11-12 anni.

Una prima svolta della sua vita arriva quando, tra i banchi di scuola del liceo scientifico J.F. Kennedy di Roma, in zona Trastevere, conosce una persona destinata a entrare con un ruolo importantissimo nella sua esistenza: Thomas Raggi, ragazzo con la passione per la musica e chitarrista di grande talento.

Victoria De Angelis

I due iniziano fin da subito a suonare insieme e fondano un gruppo insieme al cantante Damiano David. Ai tre si aggiunge, dopo aver risposto a un annuncio sui social, il batterista Ethan Torchio. Nascono così i Måneskin, il cui nome significa ‘chiaro di luna’ in danese. Una lingua non scelta a caso, ma per sottolineare proprio le origini di Victoria, per metà danese.

Dopo aver iniziato a suonare ovunque, anche per strada in via del Corso, i Måneskin partecipano a X Factor 11 e si fanno apprezzare da tutti, arrivando secondi dietro Lorenzo Licitra. Sul mercato, con canzoni come Morirò da re e Torno a casa, diventano però fin da subito i vincitori morali del talent.

Da allora la carriera della band è una continua ascesa. Arrivano al successo con l’album Il ballo della vita, replicano con Teatro d’ira vol. 1 e vincono prima il Festival di Sanremo 2021, poi l’Eurovision 2021 e poi fanno incetta di premi internazionali, infrangendo record e tabù e diventando uno dei gruppi italiani più famosi al mondo in tutta la storia.

Cosa fa oggi Victoria De Angelis? Continua a girare il mondo e a suonare in concerto ovunque, dall’America all’Asia, insieme agli altri componenti della nota band, anche se ha fatto discutere la sua assenza dal video ufficiale del brano Trastevere:

La vita privata di Victoria De Angelis: chi è la fidanzata?

Tutti credono che tra Vic e Damiano ci sia stata almeno una storia. I due si definiscono il king e la queen del gruppo, ma non sono mai stati fidanzati. Sono semplicemente amici per la pelle. Tra l’altro, Victoria è dichiaratamente bisessuale, e nella sua vita ha avuto storie sia con ragazzi che con ragazze. Senza porsi alcun limite. Quando aveva 18 anni, ad esempio, è stata con un ragazzo di 34, un personaggio famoso di cui non ha mai fatto il nome.

Nell’estate 2021 è stata pizzicata dal settimanale Diva e Donna insieme a una ragazza. Le due si sono scambiate un bacio, e sembrerebbe essere proprio lei la fortunata fidanzata di Vic. Non si conosce però la sua identità.

Non sappiamo tra l’altro se si tratti della stessa ragazza che è stata da tutti indicata come la sua compagna nel 2023. Si tratta della 22enne Luna Passos, modella di origini brasiliano-olandesi sempre accanto a lei durante i tour degli ultimi anni.

Sai che…

– Di che malattia soffre Victoria? Della Fomo (Fear of Missing Out), una sorta di ansia che nasce dalla paura di perdersi qualcosa, e quindi dalla necessità di dover sempre uscire e partecipare a ogni evento.

– Vic è alta all’incirca 1 metro e 63.

– Appassionata di moda, ha un’anima hippie ma chic e si è presa il ruolo di curatrice del look del gruppo romano.

– Uno dei suoi soprannomi è ‘mamma Maneskin’.

– Ama tanti generi musicali, non solo il rock, ma anche il rap, il funky, il soul e altri ancora.

– Ha un piercing sull’ombelico.

– In molti si chiedono chi siano i suoi genitori. Il padre si chiama Alessandro, ed è un uomo di origine abruzzese titolare di un’agenzia di viaggi vicino Villa Pamphili. La madre è Jeanette, una donna di Copenaghen uscita dalla sua vita prematuramente, quando era ancora un’adolescente.

– Su Instagram Victoria ha un account ufficiale da milioni di follower, in cui tra l’altro pubblica moltissime foto piccanti che sfidano la censura. Anche su TikTok è molto attiva, con un profilo da centinaia di migliaia di fan.

