Francesco Bianconi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore di Montepulciano, leader dei Baustelle.

Apprezzatissimo con i Baustelle, ma in grado di costruirsi una sua credibilità anche da solista, Francesco Bianconi è ormai riconosciuto da tutti come uno dei cantautori italiani più versatili, talentuosi e originali degli ultimi vent’anni. Un artista che piace trasversalmente agli amanti della musica indie così come agli appassionati del pop da classifica, per la sua capacità di costruire mondi in cui molti riescono a ritrovarsi. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Francesco Bianconi: biografia e carriera

Francesco Bianconi è nato a Montepulciano (Siena) il 25 maggio 1973 sotto il segno dei Gemelli. Dopo aver completato gli studi liceali allo Scientifico Antonio da Sangallo nel suo comune di nascita, si trasferisce a Siena per studiare Scienze della comunicazione all’università, laureandosi in Semiotica delle arti.

Baustelle, Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi – notiziemusica.it

Appassionato di musica, verso la metà degli anni Novanta forma un gruppo con Rachele Bastreghi, Miro Cappelli, Claudio Brasini, Michele Angiolini e Fabrizio Massara. Nasce così la prima formazione dei Baustelle, che debuttano nel 2000 con l’album Sussidiario illustrato della giovinezza.

Tre anni dopo arriva il secondo album del gruppo, che riesce però a raggiungere il vero successo solo dal 2005, con il passaggio a Warner. Esce in questo anno uno dei loro album più apprezzati, La malavita, che riesce a diventare mainstream grazie anche a singoli come La guerra è finita e Un romantico a Milano.

Contemporaneamente agli impegni con la band, si dedica alla scrittura di canzoni per altri artisti, come Syria, Irene Grandi (sua la hit Bruci la città, ma anche La cometa di Halley), Paola Turci, Noemi, Gianna Nannini e molti altri ancora.

Solo in anni recenti ha deciso di provare anche la carriera da solista. Nel 2020 ha esordito con il singolo Il bene, primo estratto dall’album Forever.

Cosa fa oggi Francesco Bianconi

Continua a dividersi tra le carriere da solista e con i Baustelle, e ha dato alle stampe un nuovo album, Accade, in cui omaggia anche altri artisti italiani.

Nel 2023 ha partecipato a Sanremo come autore del brano Sali (canto dell’anima) di Anna Oxa. Nello stesso Sanremo ha duettato con i Coma_Cose nella serata cover sulle note di Sarà perché ti amo.

Ha quindi lanciato un nuovo album in studio con i Baustelle, Elvis. Sul finire del 2023 i Baustelle per la prima volta collaborano con I Cani di Niccolò Contessa nell’EP I Cani Baustelle.

Nel 2025 la band annuncia invece un nuovo album, il decimo, intitolato El Galactico e anticipato da singoli come Spogliami, Una storia e L’arte di lasciare andare.

La discografia in studio da solista

2020 – Forever

2022 – Accade

La vita privata di Francesco Bianconi: moglie e figli

Non conosciamo molte informazioni sulla sua vita sentimentale. Sappiamo però che ha avuto una lunga e importante relazione, terminata nel 2016, e che il 5 aprile 2003 è nata la sua prima e unica figlia Anna. Oggi avrebbe iniziato una nuova storia, ma non ha rivelato il nome della compagna.

Sai che…

– La sua tesi di laurea s’intitola Arte e sigle tv.

– Dove vive Francesco Bianconi? Dal 2000 si è trasferito a Milano, inizialmente per lavorare come giornalista per riviste sulla botanica e il giardinaggio. Ma in anni recenti ha fatto ritorno nella sua Toscana.

– Bianconi è anche un apprezzato scrittore, e ha fatto il suo esordio nel 2011 con Il regno animale.

– Ha collaborato in alcune occasioni con Lucio Corsi. L’artista rivelazione di Sanremo 2025 ha anche aperto alcuni concerti dei Baustelle.

– Nell’aprile 2022 è stato insignito del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo.

– Molti si chiedono se Francesco Bianconi abbia una malattia, perché negli ultimi anni è apparso piuttosto dimagrito. Non risultano però particolari problemi per la sua salute.

– Purtroppo ha perso il padre Ilvo nel 2024. L’uomo è stato investito da un’auto a Montepulciano.

– Nel 2022 ha duettato con Baby K, nonostante sia un’artista apparentemente lontano dal suo mondo.

– Su Instagram Francesco Bianconi ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Francesco Bianconi, ecco una playlist presente su Spotify: