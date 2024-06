Chi è Alessandra Mele, la cantante italiana più amata in Norvegia

Alessandra Mele: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante italiana, protagonista all’Eurovision per la Norvegia.

C’è stata un po’ di Italia in più all’Eurovision 2023 di Liverpool, e non solo grazie a Marco Mengoni e ai soliti “cugini” di San Marino. Anche la Norvegia in quell’edizione della kermesse europea è stata infatti protagonista con un’artista di origini italiane. Si chiama Alessandra Mele, e per molti poteva essere una delle grandi rivelazioni della competizione canora. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Alessandra Mele: biografia e carriera

Com’è possibile che una cantante italiana abbia rappresentato un paese scandinavo, apparentemente così lontano, come la Norvegia? Per scoprirlo serve fare un passo indietro e indagare sulle origini di questa giovane artista. Alessandra Watle Mele è nata a Pietra Ligure, in provincia di Savona, il 5 settembre 2002 sotto il segno della Vergine, da padre italiano e da una donna norvegese.

Alessandra Mele

Cresciuta a Cisano sul Neva, sempre nel savonese, dopo aver completato gli studi si è trasferita nel paese materno, inseguendo proprio qui il sogno di diventare una cantante. La grande occasione della sua vita è arrivata nel 2022, quando ha preso parte alla settima edizione della versione del talent The Voice.

Pur non riuscendo ad arrivare alla vittoria, nel 2023 è stata selezionata tra i partecipanti al Melodi Grand Prix, programma per selezionare il rappresentante norvegese all’Eurovision. Incredibilmente, un po’ a sorpresa, riesce ad arrivare alla vittoria in questa competizione con il brano Queen of Kings, con cui conquista anche la vetta della classifica norvegese. Con questa canzone ha quindi rappresentato il paese scandinavo all’Eurovision di Liverpool:

Cosa fa oggi Alessandra Mele

Arrivata a Liverpool con grandi aspettative, Alessandra è riuscita a qualificarsi facilmente nella prima semifinale, e nell’appuntamento decisivo ha chiuso in classifica al quinto posto con ben 268 punti in totale. Non pochi in un’edizione dominata dalla svedese Loreen. Dopo il boom dell’Eurovision, ha conquistato anche la vetta della classifica norvegese.

La vita privata di Alessandra Mele: chi è il fidanzato

Non sappiamo se abbia un fidanzato o meno. Sulla sua vita sentimentale per il momento Alessandra ha infatti deciso di essere piuttosto riservata. Sappiamo però che è bisessuale, come confessato in un’intervista nel periodo dell’Eurovision.

Sai che…

– Ha frequentato il Lillehammer Institute of Music Production.

– Come abbiamo detto, Alessandra ha origini italiane. In particolare sua madre è norvegese, ma il padre è originario della Sardegna.

– Non sappiamo dove abiti.

– Anche il suo patrimonio e i suoi guadagni non sono stati confermati.

– Avrebbe dovuto rappresentare la Norvegia come spokeperson all’Eurovision 2024, ma ha deciso di ritirarsi a poche ore dall’evento in segno di protesta per quanto accaduto a Gaza durante il conflitto tra Israele e Hamas.

– Su Instagram Alessandra Mele ha un account ufficiale da diverse decine di migliaia di follower.

– Su TikTok Alessandra è una vera star, con un account da centinaia di migliaia di follower e milioni di like.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Alessandra Mele, ecco una playlist presente su Spotify: