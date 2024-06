Chi era Aaron Carter, il compianto fratello di Nick dei Backstreet Boys

Aaron Carter: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante e ballerino scomparso nel 2022.

Qualcuno lo ricorda per le sue apparizioni in serie televisive amatissime come Settimo cielo, qualcun altro per la sua carriera da cantante e ballerino. Per molti era il talentuoso fratello di Nick Carter. Per tutti invece Aaron Carter è stato uno dei troppi artisti venuti a mancare prematuramente, talenti che hanno finito per consumarsi troppo presto, nonostante avessero ancora molto da dare. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi era Aaron Carter: biografia e carriera

Aaron Carter nacque a Tampa, in Florida, il 7 dicembre 1987 sotto il segno del Sagittario. Cresciuto in una famiglia originaria dello Stato di New York, aveva non solo un fratello maggiore, Nick, ma anche una sorella gemella e altre due sorelle, Bobbie Jean e Leslie, oltre a due sorellastre e un fratellastro, Ginger, Taelyn e Kanden.

Microfono cantante

Appassionato di musica fin da bambino, cominciò la sua carriera a soli sette anni, cantando nel gruppo musicale Dead End. A nove anni fece il suo esordio discografico cantando nel brano Crush On You e nel marzo 1997 aprì un concerto dei Backstreet Boys a Berlino. Diventato uno dei talenti emergenti più seguiti d’America, firmò un contratto record e debuttò già nel 1997 con un eponimo album.

Seguì nel 2000 Aaron’s Party (Come Get It), disco in grado di raggiungere un successo mondiale e di issarsi fino al quarto posto della Billboard 200. Soprannominato The Little Prince of Pop, titolo di una sua biografia scritta dalla madre, Aaron divenne così uno dei cantanti e ballerini più amati d’America, nonostante fosse ancora giovanissimo.

Tra un progetto e l’altro, proseguì nella sua carriera musicale per tutti gli anni Duemila, dedicandosi però anche ad altre attività. Con il fratello Nick decise, ad esempio, di fondare una casa discografica, la Carter Bros. Contemporaneamente divenne anche un apprezzato attore, grazie all’apparizione in alcune serie televisive molto famose.

La morte di Aaron Carter

Nel pieno della sua carriera, purtroppo Aaron è stato trovato morto nella sua vasca da bagno nella casa di Lancaster (California), presumibilmente annegato, il 5 novembre 2022 all’età di soli 34 anni. Non si conoscono le cause precise della sua morte.

La discografia in studio

1997 – Aaron Carter

2000 – Aaron’s Party (Come Get It)

2001 – Oh Aaron

2002 – Another Earthquake

2003 – Most Requested Hits

2006 – Come Get It: The Very Best of Aaron Carter

2006 – 2 Good 2 Be True

2018 – LØVË

2024 – The Recovery Album

La vita privata di Aaron Carter: moglie e figli

Aaron aveva avuto da giovanissimo una storia con un’altra star delle serie televisive, oltre che della musica, Hilary Duff. Successivamente aveva messo su famiglia con Melanie Martin, con cui aveva avuto un figlio, Prince. Poco prima della sua scomparsa, il giudice aveva deciso di togliere loro la custodia legale del bambino per affidarlo alla madre di lei. Solo dopo la morte di Aaron il bambino le è stato ‘restituito’.

Sai che…

– Sua sorella Leslie morì a 25 anni nel 2012.

– Tra le serie televisive cui partecipò come attore vanno ricordate Lizzie McGuire, Sabrina vita da strega e Settimo cielo.

– Aaron era un polistrumentista di talento: suonava il pianoforte, la batteria, la chitarra e il sassofono.

– Aveva una grande passione per lo sport, oltre che per il ballo.

– Su Instagram Aaron Carter aveva un account da centinaia di migliaia di follower. Era presente anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Aaron Carter, ecco una playlist presente su Spotify: