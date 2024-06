Chi è Icy Subzero, il rapper di Ghetto Love con Clara

Icy Subzero: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper romano di Vida Loca, nuova stella dell’hip hop italiano.

La nuova stella del rap italiano ha un nome raggelante: Icy Subzero. Rapper romano, già fenomeno sulle piattaforme streaming, con numeri a dir poco invidiabili, nell’estate 2023 è salito alla ribalta con il singolo Vida Loca, insieme a Medy, e si è confermato nei mesi successivi.

La dimostrazione del potenziale di un ragazzo che sta portando il mondo latin nel rap italiano. Scopriamo insieme le curiosità su questo artista, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Icy Subzero: biografia e carriera

Mattia D’Alessio, classe 1999, è un rapper romano. Appassionato di musica fin da giovanissimo, muove i primi passi tra il 2019 e il 2020. Dopo aver raggiunto qualche primo successo sulle piattaforme streaming, esplode come un fenomeno straordinario nel 2022 grazie all’Ep Sottozero, disco d’oro in sei mesi.

Rapper

A trascinare il suo primo prodotto discografico sono soprattutto brani come Ego, capace di raggiungere oltre 36 milioni di stream su Spotify, e Mujer, 52 milioni di stream e oltre 21 milioni di views su YouTube. Si tratta di canzoni che permettono a Icy di farsi conoscere anche dal grande pubblico, e gli aprono le porte per il mainstream.

Con un catalogo ancora ridotto, ma già da oltre 138 milioni di stream, l’artista romano è oggi uno degli artisti più apprezzati in Italia, tanto da essere stato scelto da Spotify come testimonial per la campagna Radar 2023. Il suo segreto? L’aver saputo mescolare le influenze trap con sonorità latin e altre commistioni di vario genere, come dimostrato da Vida Loca, il brano in collaborazione con Medy:

Cosa fa oggi Icy Subzero

Confermatosi come uno dei migliori rapper in Italia, nell’estate del 2024 ha unito per la prima volta le forze con un’artista donna. In particolare ha accettato di collaborare con Clara, reduce dalla fortunata esperienza sanremese. I due hanno dato alle stampe Ghetto Love, canzone con cui si sono lanciati nella sfida per il tormentone dell’estate.

La vita privata di Icy Subzero: chi è la fidanzata

Per il momento non conosciamo molti dettagli sulla vita privata del giovane rapper romano. Secondo quanto riferito dal sito Webboh, il rapper sarebbe però ormai da diversi anni fidanzato con Sarah Leandri, una ragazza di cui non si conoscono molti dettagli, ma che più volte è stata protagonista delle sue storie su Instagram.

Sai che…

– Su Instagram Icy Subzero ha un account da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account da vera star del rap.

– In un’intervista a Fanpage ha dichiarato che l’esigenza di fare musica è nata dalla sofferenza provata quando era piccolo.

– Tra le sue più grandi influenze ci sono Bad Bunny e Quevedo.

– Ha dichiarato di essere amico degli ex membri della Dark Polo Gang.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Con tutta probabilità vive ancora a Roma.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Icy Subzero, ecco una playlist presente su Spotify: