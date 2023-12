Andrea Rigonat: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul chitarrista e produttore sposato con Elisa.

La musica nel sangue, e anche nel cuore. Per Elisa è molto più di un lavoro: è tutta la sua vita. Non a caso, è proprio suonando e cantando che ha potuto conoscere l’uomo con cui ha creato una famiglia, la sua anima gemella, il compagno che ha sempre sognato: Andrea Rigonat. Chitarrista, produttore e marito straordinario, è lui uno dei grandi segreti del talento e dell’equilibrio sempre mostrato dalla cantautrice friulana. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Andrea Rigonat: biografia e carriera

Classe 1976, nato a Gorizia il 9 luglio sotto il segno del Cancro, Andrea ha sempre avuto una grande passione per la musica. Fin da subito ha iniziato a studiare per diventare un professionista, si è diplomato al Conservatorio di Firenze nel 1993 e ha frequentato l’accademia musicale (proprio qui ha conosciuto Elisa).

Chitarra

Dotato di un grandissimo talento, si è subito legato alla cantautrice friulana e ha scelto di seguirla anche professionalmente. La sua band non è altro, infatti, che il gruppo di supporto della straordinaria voce di Luce (tramonti a Nord-Est).

Professionista stimatissimo nel mondo della musica italiana, ha lavorato non solo con sua moglie, ma anche con altri grandi artisti come Tiziano Ferro, Laura Pausini e Francesco Renga. Oltre che chitarrista, è anche un apprezzato producer, stimato da colleghi come Taketo Gohara e capace di lavorare con tanti talenti brillanti e giovani, tra cui Federica Carta.

Di seguito un duetto in diretta di Elisa e Andrea:

Cosa fa oggi Andrea Rigonat?

Continua ovviamente a lavorare con Elisa e la sua band, ma segue come chitarrista turnista anche altri artisti, tra cui l’amica Giorgia.

La vita privata di Andrea Rigonat: moglie e figli

La consorte di Andrea è Elisa. I due si sono conosciuti nel 1995 direttamente sul palco, e da allora non si sono più lasciati. All’epoca però il chitarrista stava vivendo un’altra importante storia. Per vedere sbocciare l’amore tra lui e la cantautrice di Monfalcone abbiamo dovuto aspettare fino al 2008, quando entrambi hanno compreso di essere fatti l’uno per l’altra.

Si sono sposati nel 2015 dopo sette anni di fidanzamento e dopo aver messo al mondo due figli, Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastain, nato nel 2013.

Sai che…

– Su Instagram Andrea Rigonat ha un account non ufficiale in cui pubblica chicche relative alla sua vita privata con la moglie e i figli ma anche sulla sua vita professionale e la sua passione per la musica.

– Ama la musica rock, come dimostrato da molte foto pubblicate sul suo profilo.

– È un endorser delle chitarre PRS.

– Ha lavorato anche con Emma e Alessandra Amoroso.

Riproduzione riservata © 2023 - NM