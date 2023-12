Valentina Stella: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice napoletana di Indifferentemente.

Voce amatissima a Napoli ma in grado di farsi apprezzare anche nel resto d’Italia, Valentina Stella è diventata particolarmente famosa quando ha inciso il brano Indifferentemente per il film Il principe abusivo di Alessandro Siani. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la vita privata.

Chi è Valentina Stella: biografia e carriera

Immacolata Iorio, questo il vero nome di Valentina, è nata a Napoli l’8 dicembre 1964 sotto il segno del Sagittario. Appassionata di musica fin da bambina, inizia la sua attività all’interno di alcuni teatri partenopei, e proprio in questo modo viene scoperta da Pier Francesco Pingitore, il ‘papà’ del Bagaglino.

donna cantante microfono silhouette

Dopo aver messo a curriculum alcune esperienze importanti, non solo a livello napoletano, diventa una delle interpreti principali di Novecento napoletano con Marisa Laurito, spettacolo che le permette di salire sui palchi dei teatri di tutto il mondo.

Nel corso degli anni ha inciso diverse canzoni del repertorio classico napoletano e ha recitato all’interno di alcuni film importanti, tra cui Viaggio con Anita del 1979 con Giancarlo Giannini. A regalargli la fama a livello nazionale è però la partecipazione al film Benvenuti al Sud del 2010, pellicola per cui canta Passione eterna.

Dopo questo successo, lavora con Alessandro Siani, incidendo in particolare la sua canzone più famosa, Indifferentemente, inserita nel suo film Il principe abusivo del 2013.

Cosa fa oggi Valentina Stella?

Continua a essere una delle voci più apprezzate di Napoli, come confermato dalla sua presenza sul palco del Capodanno 2024 di Piazza del Plebiscito.

La vita privata di Valentina Stella: marito e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale. Sappiamo che lei è la sedicesima figlia di ventuno, in una famiglia da circa duecento nipoti e cento pronipoti. Se non è un primato, poco ci manca. Non sappiamo chi sia suo marito, ma sappiamo che ha almeno una figlia e che si è sposata nel 2023.

Sai che…

– Non sappiamo quale sia il prezzo per avere Valentina Stella al proprio matrimonio.

– Dove vive Valentina Stella? Ancora nella sua città.

– Ha collaborato con la squadra del Napoli per l’incisione dell’inno della squadra.

– Nel 1993 ha collaborato con il gruppo napoletano Il Giardino dei Semplici.

– Ha lavorato per diverso tempo con l’attore Carlo Buccirosso.

– Su Instagram Valentina Stella ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Valentina Stella, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM