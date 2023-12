Federica Panicucci: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla conduttrice televisiva che presenta il Concerto di Natale.

Da Portobello al Festivalbar, passando per programmi come La pupa e il secchione e Mattino Cinque. Federica Panicucci è da anni uno dei volti più amati dagli italiani, una conduttrice televisiva esperta e capace, apprezzata da molti per la sua simpatia e per il suo sorriso contagioso. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Federica Panicucci: biografia e carriera

Federica Panicucci è nata a Cecina, in provincia di Livorno, il 27 ottobre 1967 sotto il segno dello Scorpione. Entrata molto presto nel mondo della moda e della pubblicità, ha debuttato in televisione nel 1987, nell’ultima edizione di Portobello, storico programma di Enzo Tortora. Passata a Fininvest nel 1988, inizia la sua scalata verso i vertici dell’azienda, riuscendo fin da subito a farsi apprezzare dal pubblico.

Federica Panicucci

Durante gli anni Novanta dà forza alle sue esperienze televisivi in ambito musicale e, dopo aver condotto già programmi a tema in Rai, diventa la ‘padrona di casa’ del Festivalbar. Nel 1996 conduce il Capodanno in diretta su Italia 1 e continua ad alternarsi alla conduzione di diversi programmi di punta di Mediaset.

Nel 2003 presenta la striscia Destinazione Sanremo, talent show ideato da Pippo Baudo. In radio, interrotta una lunga collaborazione con Radio Deejay, sbarca con R101 con il programma La superclassifica, in cui presenta la classifica musicale di TV Sorrisi e canzoni.

Guest star anche di alcune fiction popolari, come I Cesaroni, dal 2009-2010 ha iniziato a presentare anche Mattino Cinque, un rotocalco amatissimo dal pubblico Mediaset. Nel corso degli anni è quindi diventata anche il volto del Concerto di Natale, in onda sempre sulle reti Mediaset. Dopo aver presentato la serata, per la prima volta, nel 2006, è tornata alla conduzione dal 2019 in avanti. Allo stesso modo, dal 2019 ha iniziato a condurre la notte di San Silvestro su Canale 5 (Capodanno in Musica).

Cosa fa oggi Federica Panicucci?

Ha condotto un reality show nel 2023, è stata confermata alla conduzione di Back to School e anche al timone dei classici appuntamenti delle feste.

La vita privata di Federica Panicucci: marito e figli

Federica è stata legata, dal 1995 al 2015, con il deejay Mario Fargetta, sposato nel 2006. Dalla loro relazione sono nati, nel 2005 e nel 2007, i figli Sofia e Mattia. Dal 2016 ha iniziato una storia con Marco Bacini, noto imprenditore milanese.

Sai che…

– Dove abita Federica Panicucci? A Milano in una magnifica abitazione con vista sul centro della città.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Qual è il titolo di studio di Federica Panicucci? Ha ottenuto una laurea honoris causa in editoria multimediale e giornalismo radiofonico e televisivo dall’Isfoa.

– Su Instagram Federica Panicucci ha un account ufficiale da milioni di follower.

