Chi è Mario Fargetta, il primo dj al Festival di Sanremo

Alla scoperta di Mario Fargetta, il dj e produttore musicale che ha portato la musica dance sul palco dell’Ariston al Festival della canzone italiana.

Nato il 19 luglio del 1962 a Milano sotto il segno del Cancro, Mario Fargetta è una delle voci storiche di Radio Deejay. Produttore musicale, regista radiofonico e dj, Mario ha dato una nuova dignità alla musica house riuscendo a superare le barriere concettuali e i pregiudizi che girano intorno a un genere musicale spesso associato ai giovanissimi e ai luoghi di perdizione. Ebbene sì, i pregiudizi riguardano anche la musica. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mario Fargetta: biografia e carriera

Mario Fargetta spopola con il nome d’arte Get Far. È per anni una colonna portante di Radio Deejay, poi da dj Mario Fargetta ha fatto ballare milioni di giovani italiani. E pensare che quando era giovane e raccontava con passione il suo lavoro, gli altri lo guardavano e gli chiedevano “e cosa farai dai grande?”.

Consolle per dj

Lui rideva ma la domanda gli restava dentro. Se la poneva quando rimaneva da solo ma la risposta non cambiava mai: “Farò il dj“. La scelta e la determinazione lo avrebbero ampiamente ripagato, anche se non sono mancati momenti in cui avrebbe lasciato tutto per inseguire l’altro grande sogno, quello di diventare un calciatore professionista.

Mario ha venduto milioni di copie e conquistato le maggiori classifiche musicali. Music, Music is Moving, Your Love, Midnight sono solo alcuni dei brani di Mario Fargetta che hanno conquistato le discoteche europee e americane.

Il dj ha anche un primato invidiabile. Nel 2018 Gigi D’Alessio lo ha voluto sul palco del Festival di Sanremo, al quale dj Fargetta partecipa dirigendo il remix in salsa dance (ovviamente) della canzone Respirare di Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

È la prima nella storia di Sanremo che la musica da discoteca partecipa al Festival della canzone italiana. Segno degli anni che passano e della musica che cambiano, sicuramente un modo per conquistare il pubblico dei giovani, certamente un riconoscimento alla carriera di uno dei maggiori esponenti della disco.

Cosa fa oggi Mario Fargetta?

Diventato un produttore musicale di successo, continua a girare le discoteche di tutto il mondo continuando a dare lezioni di stile e gusto ai giovani dj che muovono i primi passi nel mondo della musica. In fondo la critica non ha dubbi: il re indiscusso resta sempre lui.

La vita privata di Mario Fargetta: moglie e figli

La vita privata di Mario è indissolubilmente legata al nome di Federica Panicucci, nota show-girl italiana ed ex moglie di Mario Fargetta. I due sono stati una coppia storica dello spettacolo italiano. Venti anni di relazione di cui nove di matrimonio.

Federica Panicucci e Fargetta si sono conosciuti in radio nel 1996 e si sono sposati dopo ben dieci anni di fidanzamento. Dalla relazione sono nati i due figli di Mario Fargetta, Sofia e Mattia. Il divorzio, arrivato come un fulmine a ciel sereno, è stato annunciato nel 2015 dall’avvocato della Panicucci. Stando ai gossip dell’epoca, sembra che alle spalle della coppia ci fosse l’ombra della divolina Melita Toniolo.

Dopo un lungo periodo da single, Mario è stato immortalato dai paparazzi mentre si scambiava un bacio appassionato con Patrizia Cavaliere, in arte Lady Trisha, la cantante ed ex amante di Stefano Bettarini.

Sai che…

– Fargetta è alto 1 metro e 67.

– Ha un fratello di nome Vincenzo.

– Le sue origini sono sicule, e in particolare della provincia di Enna.

– Ama il calcio ed è un grande tifoso della Juventus.

– Dove abita Mario Fargetta? Da anni vive a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Fargetta ha un account ufficiale in cui mostra il suo lavoro e le sue passioni.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Mario Fargetta, ecco una playlist presente su Spotify:

