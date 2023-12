Joan Osborne: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante famosa soprattutto per One of Us, sigla del telefilm Joan of Arcadia.

Joan Osborne è la figlia di Ozzy Osbourne? Sembra incredibile, ma in molti si chiedono se ci sia un legame di parentela tra il mitico leader dei Black Sabbath e la cantautrice di One of Us. La risposta è ovviamente no, ma questo non vuol dire che i due non abbiano cose in comune. In particolare un grande talento per la musica. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata dell’artista americana.

Chi è Joan Osborne: biografia e carriera

Joan Elizabeth Osborne è nata a Louisville, in Kentucky, l’8 luglio 1962 sotto il segno del Cancro. Da sempre appassionata di musica, si trasferisce sul finire degli anni Ottanta a New York per inseguire il proprio sogno. Qui dà vita alla sua etichetta discografica, la Womanly Hips, prima di firmare un contratto con la Mercury Records.

Il suo primo album distribuito dalle major, Relish, raggiunge un grandissimo successo grazie al brano One of Us, utilizzato anche dal telefilm Joan of Arcadia come colonna sonora. Grazie a questo album, apprezzato sia dalla critica che dal pubblico, si inserisce in un filone cantautorale che vede come protagoniste in quegli anni anche Tori Amos e Sarah McLachlan.

Nonostante il grande successo, Joan non riesce a confermarsi con il successivo disco, Righteous Love. Da quel momento inizia una nuova fase della sua carriera, meno mainstream ma sempre impegnata in progetti di vario genere.

Cosa fa oggi Joan Osborne?

Discograficamente è ferma all’album di cover Songs of Bob Dylan. Negli ultimi tempi sembra aver deciso di rimanere ai margini del mondo dello spettacolo.

La vita privata di Joan Osborne: marito e figli

Sulla vita privata di Joan conosciamo poche notizie. Non sappiamo se sia sposata, ma è certo che ha una figlia, nata nel dicembre del 2004. Anche sui social non è raro vederle insieme.

Sai che…

– La sua One of Us è stata pubblicata in italiano nel 1996 da Eugenio Finardi.

– Nel 2002 ha partecipato al film Standing in the Shadows of Motown.

– Per quanto riguarda la religione, da adulta si è avvicinata ad alcuni principi del cristianesimo e del buddhismo, nonostante sia stata cresciuta come una cattolica ‘tradizionale’.

– Non sappiamo dove abiti e quanto guadagni attualmente la cantautrice americana.

– Una delle sue maggiori ispirazioni è il poeta Walt Whitman.

– Su Instagram Joan Osborne ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Joan Osborne, ecco una playlist presente su Spotify:

