Accanto a Fred De Palma per qualche anno c’è stata una cantante spagnola che ha conquistato il cuore di tanti fan italiani. Stiamo parlando di Ana Mena, protagonista di collaborazioni col nostro rapper, con Rocco Hunt e non solo… Andiamo alla scoperta delle curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Ana Mena: biografia e carriera

Ana Mena Rojas è nata a Estepona, in Andalusia, il 25 febbraio 1997 sotto il segno dei Pesci. Fin da bambina si appassiona alla musica grazie all’influenza del padre e della madre. Si presenta al programma Eurojunior nel 2003, ma non viene selezionata.

Ana Mena

Non si arrende però e nel 2006 prende parte ai Veo Veo Award, competizione che riesce a conquistare e che le regala una certa notorietà. Forte di questo primo successo, lancia il suo primo singolo: Esta es mi illusión. Vince quindi un altro concorso, My Camp Rock, e partecipa a una serie televisiva di Telecinco. La sua vera carriera musicale inizia però come interprete di brani per le colonne sonore di alcuni film di rilevanza internazionale.

Arriva al successo con il singolo No Soy como tú crees del 2016, che le è ha permesso di entrare nella Viral 50 di Spotify in Spagna. Da qui sono partite alcune collaborazioni che le hanno permesso di farsi conoscere anche in altri paesi di lingua ispanica, come quelli del Centro e Sudamerica, oltre che in Francia.

Finalmente nel 2018 ha lanciato il suo album di debutto, Index, e contemporaneamente è arrivata anche in Italia. In particolare, a farla diventare famosa nel nostro paese è stata la collaborazione con Fred De Palma nel singolo D’estate non vale, che ha ottenuto un doppio disco di platino.

Dopo la fortunata collaborazione del 2018, Fred De Palma e Ana hanno deciso di riprovarci nel 2019 con una nuova hit estiva, Una volta ancora. E il risultato è stato un nuovo tormentone apprezzato dai più giovani. Cambia invece partner nel 2020, collaborando con Rocco Hunt in A un passo dalla luna. Grazie anche ai successi raccolti con il rapper campano è riuscita ad arrivare nel 2022 sul palco del Festival di Sanremo.

Cosa fa oggi Ana Mena?

Dopo aver raccolto solo un ventiquattresimo posto a Sanremo 2022 con il brano Duecentomila ore, poi premiato comunque dalle radio, ha continuato la sua carriera tra Italia e Spagna. Nel 2023 è tornata a unire le forze con Fred De Palma nel tormentone Melodia criminal, ma ha partecipato anche all’album di reinterpretazione dei loro successi di Paola & Chiara, prestando la voce per Viva el amor.

Ana Mena: la discografia in studio

2018 – Index

2023 – Bellodrama

La vita privata di Ana Mena: fidanzato e… Fred De Palma

In molti si sono chiesti fin dall’anno scorso se Fred De Palma e Ana Mena stanno insieme. La risposta è no. I due si dichiarano “super amici“, ma la loro relazione si ferma qui.

E allora chi è il fidanzato di Ana Mena? Stando ai rumor degli scorsi anni, la cantante avrebbe avuto un fidanzato molto famoso. Di chi si tratta? Di Brahim Diaz, ex calciatore del Milan, oggi al Real Madrid.

Nell’estate 2023 l’artista si è però dichiarata single, e quindi al momento non sappiamo se abbia o meno una storia. Tuttavia, sembra che abbia avuto almeno un flirt anche con un altro campione dello sport, il tennista Carlos Alcaraz.

Sai che…

– Dove vive Ana Mena? In Spagna, ma non sappiamo precisamente dove.

– Non sappiamo a quanto ammonti il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha recitato nel film di Pedro Almodóvar La pelle che abito.

– Quante lingua parla? Almeno due, lo spagnolo e l’italiano.

– Nel 2018 ha collaborato con la popstar latina Becky G.

– Su Instagram Ana Mena ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok il suo profilo ufficiale è seguitissimo.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ana Mena, ecco una playlist presente su Spotify:

