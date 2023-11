Gigi D’Alessio: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante napoletano che ha vinto l’edizione 2019 di The Voice of Italy.

Gigi D’Alessio è uno degli artisti che più ha diviso il pubblico e la critica musicale italiana. Forse per il suo essere spesso al centro del gossip, forse per la sua origine neomelodica, è riuscito sì a costruirsi un pubblico di fan enorme, ma anche un numero di detrattori altrettanto corposo.

Eppure, di meriti Gigi ne ha molti: su tutti l’aver saputo avvicinare le sonorità della melodia tradizionale napoletana al pop internazionale più ardito degli anni Novanta e Duemila. Andiamo a scoprire qualcosa in più su questo artista: dalla vita artistica a quella sentimentale.

Chi è Gigi D’Alessio: biografia e carriera

Luigi D’Alessio è nato a Napoli il 24 febbraio 1967 sotto il segno dei Pesci. Originario della zona tra Bagnoli e Fuorigrotta, si avvicina fin da bambino al mondo della musica. Durante l’infanzia riceve nozioni di fisarmonica, studia pianoforte da autodidatta e prende lezioni di solfeggio.

Gigi D’Alessio

A 12 anni entra in conservatorio, conseguendo il diploma in pianoforte a 21 anni. Si avvicina quindi ai grandi nomi della canzone napoletana, diventando pianista ufficiale di Mario Merola. Il suo primo album esce nel 1992. Sempre più famoso a Napoli e dintorni, raggiunge il grande successo a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila, arrivando a Sanremo nel 2000 nella sezione Campioni con Non dirgli mai:

Il singolo trascina il suo nono album, Quando la mia vita cambierà, disco d’oro in poco tempo. L’anno successivo esce l’album Il cammino dell’età, che raggiunge il primo posto della classifica anche grazie al singolo Tu che ne sai.

Nel 2002 esce il singolo Miele, che anticipa l’album Uno come te, in cui è contenuto anche il duetto con Anna Tatangelo nel brano Un nuovo bacio. Segue un tour mondiale che lo porta in America, in Australia, in Europa e in concerti da sold out all’Olimpico di Roma e al San Paolo della sua Napoli.

Nel 2004 continua il successo con l’album Quanti amori, che conquista addirittura il disco di diamante. L’anno dopo torna a Sanremo con il brano L’amore che non c’è. Il successo continua disco dopo disco, portandolo fino a essere protagonista di un one man show su Rai Uno.

Nel 2012 è ancora protagonista sul palco dell’Ariston insieme a Loredana Bertè con il brano Respirare, arrivando al quarto posto. Nel corso degli anni più recenti ha fatto parlare di sé per la scelta di passare dalla SIAE a Soundreef e per una serie di concerti di Capodanno. Nel 2017 ha partecipato a Sanremo con La prima stella.

Cosa fa oggi Gigi D’Alessio

Dopo una carriera ricca di successi, nel 2020 ha fatto un altro step importante per la sua carriera, pubblicando Buongiorno, un album di cover dei suoi successi con gli artisti più talentuosi della nuova scena rap partenopea.

Contemporaneamente è diventato giudice delle prime due edizioni di The Voice Senior, ruolo in cui si è fatto apprezzare, tanto da essere confermato anche come giudice di The Voice Kids. Nel frattempo ha dato vita a una serie di spettacoli e feste per festeggiare i trent’anni di carriera nel cuore della sua Napoli.

Di seguito Miele, una delle canzoni di Gigi D’Alessio più famose della sua carriera:

Gigi D’Alessio: la discografia in studio

1992 – Lasciatemi cantare

1993 – Scivolando verso l’alto

1994 – Dove mi porta il cuore

1995 – Passo dopo passo

1996 – Fuori dalla mischia

1998 – È stato un piacere

1999 – Portami con te

2000 – Quando la mia vita cambierà

2001 – Il cammino dell’età

2002 – Uno come te

2004 – Quanti amori

2006 – Made in Italy

2008 – Questo sono io

2012 – Chiaro

2013 – Ora

2015 – Malaterra

2017 – 24 febbraio 1967

2019 – Noi due

2020 – Buongiorno

La vita privata di Gigi D’Alessio: moglie, figli e… Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio è stato sposato dal 1986 al 2006. La moglie era Carmela Barbato, madre di tre dei suoi figli. Nel dicembre del 2006 ufficializza la relazione con la cantante di Sora Anna Tatangelo, in verità iniziata già nel 2005. I due hanno un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. Dopo essere entrati in crisi nel 2017, sono tornati insieme nella seconda metà del 2018.

Purtroppo la loro relazione si è conclusa definitivamente nel 2020. I due hanno però deciso di rimanere in buoni rapporti, anche per amore del piccolo Andrea. E nel 2021 Gigi ha ritrovato l’amore in una fan di oltre 20 anni più giovane di lui, Denise Esposito. Quella che sembrava una relazione passeggera è diventata molto seria in poco tempo. I due sono andati presto a convivere e nel 2022 hanno avuto il primo figlio, Francesco.

Sai che…

– Gigi ha un ottimo rapporto con Elodie. I due hanno duettato insieme in concerti a Napoli sia di D’Alessio che della cantante romana.

– Gigi D’Alessio è alto 1 metro e 78.

– Oltre che cantautore, Gigi è anche attore. Il suo debutto al cinema come protagonista è Annaré, sul finire degli anni Novanta.

– Nel 1999 ha suonato davanti al presidente americano Bill Clinton al Galà del National Italian American Foundation.

– Per anni non ha avuto un buon rapporto con Pino Daniele. I due hanno iniziato a collaborare solo con l’album Questo sono io del 2008.

– Gigi D’Alessio è anche produttore. Nella sua carriera ha lanciato gli album di alcuni artisti come Anna Tatangelo, Sal Da Vinci e Rosario Miraggio.

– Inizialmente vicino a idee politiche di destra (è amico di Silvio Berlusconi), nel 2015 annunciò l’iscrizione al Partito radicale.

– È un grande tifoso del Napoli.

– Alla prima partecipazione a The Voice of Italy come coach ha portato alla vittoria la concorrente Carmen Pierri. Nel 2020 ha preso posto come coach anche nella prima edizione di The Voice Senior.

– Su Instagram Gigi D’Alessio ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Gigi D’Alessio, ecco una playlist pubblicata su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM