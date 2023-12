Andrea Sannino: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore napoletano di Abbracciame.

Andrea Sannino è uno dei cantautori più apprezzati e premiati della nuova scena napoletana. Un artista diventato suo malgrado grande protagonista nei giorni del Coronavirus, visto che la sua Abbracciame è stata utilizzata a Napoli (e in particolare a Portici) come brano per il primo flash mob spontaneo dai balconi. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Andrea Sannino: biografia e carriera

Andrea è nato a Napoli il 5 luglio 1985 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da bambino, non ha mai smesso di coltivare il sogno di diventare un cantante. Inizia a scrivere canzoni già a 9 anni, mentre a 15 s’innamora del teatro. Entra così in una compagnia amatoriale a Ercolano e per 5 anni si esibisce come attore e cantante in alcuni musical.

Microfono

Nel 2006 arriva in televisione, in particolare nel programma di Rai 1 Il treno dei desideri. Nell’occasione ha l’opportunità di duettare con Lucio Dalla. Il suo più grande successo nel mondo della musica arriva però qualche anno più tardi, quando scrive e lancia il brano Abbracciame, divenuto una sorta di inno per la Napoli contemporanea:

Cosa fa oggi Andrea Sannino?

Nel 2023 ha pubblicato un nuovo album, ha reso omaggio a Pino Daniele e nel mese di dicembre è stato tra i protagonisti del musical Mare fuori, ispirato dalla celebre serie televisiva e diretto dall’attore e regista Alessandro Siani.

La vita privata di Andrea Sannino: moglie e figli

Andrea è sposato con Marinella Marigliano. I due sono innamoratissimi, e dalla loro storia sono già nati due figli, Gioia e Alessandro.

Sai che…

– Sannino ha un sito ufficiale.

– Non sappiamo quale sia il prezzo del cachet per avere Sannino al proprio matrimonio.

– Dove vive Andrea Sannino? A Ercolano, in provincia di Napoli.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– È diplomato all’istituto turistico-alberghiero, con specializzazione in cucina.

– Ama il calcio ed è un grandissimo tifoso del Napoli.

– Ha interpretato in un musical il mitico Renato Carosone.

– Su Instagram Andrea Sannino ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Con un account è presente anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Andrea Sannino, ecco una playlist presente su Spotify:

